ИГ взяло ответственность за нападение на церковь в Грозном

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение, совершенное группой боевиков 19 мая на православную церковь в Грозном, сообщает мониторинговая организация Site Intelligence Group.

Напомним, боевики пытались проникнуть в церковь Архангела Михаила, чтобы захватить прихожан. В результате спецоперации все четверо боевиков были уничтожены. Погибли двое полицейских и один прихожанин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что «приказ боевики получили из одной из западных стран».