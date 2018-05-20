Исследователи назвали точную дату и причину смерти Гитлера

Французские ученые провели первое с 1946 года исследование фрагментов зубов тирана Адольфа Гитлера и установили точную дату его смерти.

По словам исследователей, останки, переданные им Россией в 2017 году, являются подлинными. Кроме того, экспертиза подтвердила, что Гитлер умер 30 апреля 1945 года.

Один из исследователей уточнил: «Мы можем пресечь все теории заговора о Гитлере. Он не бежал в Аргентину на подводной лодке, он не находится в скрытой базе в Антарктиде или на темной стороне луны».

Кроме того, ученые осмотрели фрагмент черепа диктатора и выяснили, что он полностью совпадает с радиографией черепа Гитлера, сделанной за год до его смерти.

По словам экспертов, ранее ученые затруднялись определить, что именно стало причиной смерти нацистского диктатора. Однако, после осмотра останков, ученые обнаружили следы яда на фрагментах зубов и зубных протезов фюрера, а также отверстие от пули в черепе.