Источник объяснил проблему с визой Абрамовича

Бизнесмену Роману Абрамовичу не отказывали в оформлении британской визы, речь идет лишь о затянувшейся процедуре оформления, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении предпринимателя.

Ранее стало известно, что Абрамович не попал на финал чемпионата Англии, в котором выиграл его футбольный клуб «Челси», из-за проблем с визой.

Собеседник агентства пояснил: «Старая виза истекла, он подал документы на продление. Но сроки рассмотрения сейчас дольше, чем обычно».

Напомним, российско-британские отношения обострились после госпитализации в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По утверждению Лондона, обоих отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Британские власти обвинили в этом Россию.