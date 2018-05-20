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» » Кадыров не считает, что за нападением на церковь в Чечне стоит ИГ*

Кадыров не считает, что за нападением на церковь в Чечне стоит ИГ*


Добавлено: 20 май 2018 в 21:42, Категория: Россия
Кадыров не считает, что за нападением на церковь в Чечне стоит ИГ*

По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова порталы, якобы отслеживающие информацию о деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* (ИГ)*, вслепую занимаются информационным сопровождением атак.

Об этом чеченский лидер написал в Telegram-канале. По словам политика, когда ИГ практически разгромлено, некие зарубежные сайты сообщают регулярно о том, что оно имеет отношение к подобного рода нападениям. Как отметил Кадыров, цель таких заявлений - внушить мировому сообществу, что террористы ИГ якобы до сих пор сильны и способны подготовить и осуществлять атаки в десятках разных стран. 


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Добавлено: 20 май 2018 в 21:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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