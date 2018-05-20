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Каннский кинофестиваль — 2018: альтернативный взгляд


Добавлено: 20 май 2018 в 17:56, Категория: Шоу-бизнес
Каннский кинофестиваль — 2018: альтернативный взгляд

Эльза Хоск

Казалось бы, только недавно мы любовались звездами на церемонии открытия Каннского кинофестиваля, как он уже успел подойти к концу. В течение почти двух недель мы наблюдали за тем, как знаменитости всякий раз удивляли публику яркими образами, давали повод заговорить о своем интересном положении и даже устраивали акции протеста прямо на ковровой дорожке. И хотя победители фестиваля уже объявлены, а все праздничные торжества и вечеринки завершены, говорить о фестивале будут еще не один день.

Чтобы снова окунуться в эту незабываемую атмосферу и вместе вспомнить самые яркие моменты с прошедшего 71-го Каннского кинофестиваля, предлагаем вам взглянуть на невероятно атмосферные и очень эмоциональные черно-белые кадры из нашего регулярного цикла "Альтернативный взгляд". Пенелопа Крус, Кристен Стюарт, Ирина Шейк, Белла Хадид, Диана Крюгер и другие звезды — на стильных снимках с Лазурного Берега.

Приятного просмотра!

Кристен Стюарт

Пенелопа Крус

Ирина Шейк

Анна Чиповская

Эльза Хоск

Регина Тодоренко

Арая Альберта Харгейт

Алессандра Амбросио

Карла Бруни

Кейт Бланшетт

Кристен Стюарт

Наташа Поли

Айшвария Рай

Эмбер Херд

Дипика Падукон

Марион Котийяр

Белла Хадид

Диана Крюгер

Джейн Фонда

Хелен Миррен

Сальма Хайек и София Бутелла

Эмбер Херд

Мадс Миккельсен

Хейли Болдуин

Хелен Миррен


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Добавлено: 20 май 2018 в 17:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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