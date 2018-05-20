Каннский кинофестиваль — 2018: альтернативный взгляд

Эльза Хоск
Казалось бы, только недавно мы любовались звездами на церемонии открытия Каннского кинофестиваля, как он уже успел подойти к концу. В течение почти двух недель мы наблюдали за тем, как знаменитости всякий раз удивляли публику яркими образами, давали повод заговорить о своем интересном положении и даже устраивали акции протеста прямо на ковровой дорожке. И хотя победители фестиваля уже объявлены, а все праздничные торжества и вечеринки завершены, говорить о фестивале будут еще не один день.
Чтобы снова окунуться в эту незабываемую атмосферу и вместе вспомнить самые яркие моменты с прошедшего 71-го Каннского кинофестиваля, предлагаем вам взглянуть на невероятно атмосферные и очень эмоциональные черно-белые кадры из нашего регулярного цикла "Альтернативный взгляд". Пенелопа Крус, Кристен Стюарт, Ирина Шейк, Белла Хадид, Диана Крюгер и другие звезды — на стильных снимках с Лазурного Берега.
Приятного просмотра!