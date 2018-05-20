Карателя, не подавшего руку Порошенко, уложили лицом в асфальт на футболе и арестовали (ФОТО)

Бывший каратель и по совместительству ультрас футбольного клуба «Черкасский Днепр» Олег Толмачев был жёстко задержан полицией во время потасовки на домашнем матче Первой лиги с «Сумами».

Толмачев вместе с другими ультрас устроил акцию протеста против президента клуба Владимира Лашкула.

«Болея уже более 11 лет за „Черкасский Днепр“, пришел поддержать команду на стадион. Из-за некомпетентных действий полиции был незаконно задержан ее представителями. Ничего удивительного, просто необоснованные силовые действия полиции», — Толмачев поспешил объяснить ситуация на странице в соцсети, заверив подписчиков в том, что «всё нормально».

Как сообщала «Русская Весна», Толмачев намеренно не пожал руку Петру Порошенко, пройдя мимо него во время национального отбора на «Игры непокоренных».