Кейн повторил рекорд результативности на ЧМ по хоккею в XXI веке

КОПЕНГАГЕН, 20 мая – РИА Новости, Семен Галькевич. Капитан сборной США Патрик Кейн повторил рекорд результативности хоккейных чемпионатов мира в XXI веке.

Сборная США в воскресенье в Копенгагене победила канадцев в матче за бронзу чемпионата мира со счетом 4:1.

Кейн ассистировал Нику Бонино, который забросил вторую шайбу американцев на 54-й минуте матча. Таким образом, на счету Кейна стало 20 очков (8 шайб и 12 передач) на турнире.

Ранее в XXI веке только один хоккеист набирал 20 очков на одном чемпионате мира – канадец Дэни Хитли в 2008 году.