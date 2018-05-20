Киевляне получили «космические» платежки за отопление, которое отключили месяц назад (ФОТО)

Киевляне в мае продолжают получать квитанции за коммунальные услуги за апрель с учетом отопления, хотя батареи были отключены больше месяца назад.

Об этом сообщают жители Соломенского района украинской столицы в группе в социальной сети.

Так, киевляне получили квитанции за отопление в апреле с разными суммами. В апрельских расчетах некоторым нужно заплатить за холодные батареи даже больше, чем за март, когда отопление действительно было. Людям пришли платежки, где указаны суммы до 1300 гривен.