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» » Киевляне получили «космические» платежки за отопление, которое отключили месяц назад (ФОТО)

Киевляне получили «космические» платежки за отопление, которое отключили месяц назад (ФОТО)


Добавлено: 20 май 2018 в 15:14, Категория: Новости на сегодня
Киевляне получили «космические» платежки за отопление, которое отключили месяц назад (ФОТО)

Киевляне в мае продолжают получать квитанции за коммунальные услуги за апрель с учетом отопления, хотя батареи были отключены больше месяца назад.

Об этом сообщают жители Соломенского района украинской столицы в группе в социальной сети.

Так, киевляне получили квитанции за отопление в апреле с разными суммами. В апрельских расчетах некоторым нужно заплатить за холодные батареи даже больше, чем за март, когда отопление действительно было. Людям пришли платежки, где указаны суммы до 1300 гривен.

«Чоколовка, кому еще пришли платежки на 1300 гривен за отопление в апреле?», «Начисления неадекватные», — недоумевают жители Соломенского района.


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Добавлено: 20 май 2018 в 15:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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