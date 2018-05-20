Китай и США договорились предотвратить торговую войну

Вице-премьер Госсовета Китайской народной республики Лю Хэ объявил о достижении договоренности с США не начинать торговую войну и прекратить введение взаимных торговых пошлин, сообщает Xinhua.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на целый ряд китайских товаров. В ответ Китай предпринял аналогичный шаг.

По итогам торговых переговоров в Вашингтоне Лю Хэ объявил: «Самым главным итогом состоявшихся торгово-экономических консультаций стало то, что стороны пришли к консенсусу не вести торговую войну, а также прекратить введение взаимных пошлин».