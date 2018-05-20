Константин Зырянов: в ФНЛ люди бьются за премии, чтобы прокормить свои семьи

Один из самых уважаемых игроков того "Зенита", который выиграл Кубок УЕФА в 2008 году, Константин Зырянов в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Яременко поделился впечатлениями от дебюта в роли главного тренера "Зенита-2", рассказал о том, как ему помогает Александр Анюков, и вспомнил, как Олег Шатов и Артем Дзюба тренировались со второй командой в феврале.

Сказал ребятам на установке, что Зуев - наш Вернблум

- У вас за спиной полгода работы в роли главного тренера. Какие впечатления?

- Первую неделю было сложно. Не потому, что нужно было выстраивать отношения с футболистами - их я выстроил, еще когда играл с этими ребятами. Вести с ними беседы, проводить собрания - вот это было для меня в новинку. Все годы, что я был в футболе, только слушал: руководство, тренеров. А тут мне нужно было что-то доносить до футболистов. На первом сборе была притирка, на втором все было уже совсем легко, а в чемпионате еще легче. Будто всю жизнь тренировал (улыбается)!

- Какие эмоции были после самой первой победы в официальном матче - над "Балтикой"?

- Невероятные! Самая первая победа на тренерском поприще. Не только моя - всей нашей команды, всего тренерского штаба. Мы обыграли команду, которая претендовала на выход в премьер-лигу.

- Что было самым сложным за эти полгода? О каких подводных камнях тренерской работы даже не догадывались?

- Я был готов ко всему. Главное разочарование - травмы. Знал, что я не застрахован от травм наших футболистов, но мы действительно недосчитывались некоторых игроков. По ходу чемпионата старался об этом не говорить - изменить что-то было уже невозможно. После завершения сезона скажу: да, мы лишились некоторых важных футболистов, которые на сборах наигрывались в основной состав. Это Сережа Иванов, наш "десятый номер" (центральный атакующий полузащитник - прим. РИА Новости), Кирилл Капленко, который уже принимал участие в матчах за главную команду. Саша Анюков заболел после двух первых матчей и выздоровел только к последним четырем турам. Мы понесли ощутимые потери. Пришлось перестраиваться по ходу. С учетом того, что наши футболисты не всегда стабильно выступают, иногда приходилось гадать: кто выступит сейчас на уровне, кто не подведет, не допустит дурацкую ошибку.

- Похоже на игру в русскую рулетку...

- Не сказал бы. Мы смотрели по тренировочному процессу, кто как работал на этой неделе. Было медобследование в день матча. Анализировали все это и делали вывод, кто будет играть.

- Говорят о том, что ФНЛ - особая лига, которая радикально отличается от премьер-лиги. В чем отличие?

- А посмотрите, кто играл в финале Кубка России: команда ФНЛ и команда, вылетевшая в ФНЛ. Значит, уровень лиги неплохой. На стадии 1/16 финала Кубка клубы из ФНЛ принимают дома команды премьер-лиги. И всем гостям приходится тяжело. Это говорит о том, что на один-два матча команды ФНЛ всегда могут настроиться. Не скажу, что здесь мало футбола, но в этой лиге люди играют за премии - чтобы прокормить семьи. Некоторые стремятся показывать хороший футбол, а некоторые просто бьются. Это не ПФЛ, где еще можно играть в футбол, и не премьер-лига, где тоже дают играть. Здесь нужно биться и проявлять характер.

- По ходу сезона вам задавали вопрос, нет ли соблазна сыграть от обороны, вы отвечали, что "Зениту-2" важно воспитать игроков, которые будут уметь играть в атаке. Неужели, когда команда оказалась на грани вылета, не появилось искушения запереться на своей половине и сыграть на результат?

- Мы последние 13 туров были на грани вылета. Весной начинали с 18-го места - все было катастрофично. В некоторых матчах мы играли от обороны просто потому, что соперник заставлял так играть. Мы не просим ребят только защищаться и не ходить в атаку - игра заставляет, соперник заставляет. В ФНЛ, если уступаешь 0:1, принято выпускать второго-третьего нападающего, чтобы отыграться. Начинаются навесы, борьба, толкотня в штрафной. Выигрывая 1:0, мы обычно выпускали третьего центрального защитника, чтобы легче было защищаться. В последнем матче чемпионата против "Шинника" был соблазн поступить именно так, но мы остались вдесятером, и я решил придержать эту замену. Мы подумали, что соперник загонит нас в штрафную, им легче будет подавать. А наш футболист, которого планировали менять, бегал впереди и наводил суету в защите соперника. В итоге не сделали эту замену и поступили правильно.

- Номинальный центральный защитник Илья Зуев сыграл против "Шинника" на позиции нападающего. Этот от безысходности?

- Точно не от безысходности. Я уже говорил на пресс-конференции: мы посчитали, что в данном матче Зуев в атаке будет полезнее Панюкова. Знали, как Илья умеет перестраиваться: во время некоторых матчей он ходил в атаку на последних минутах, создавал голевые моменты, сбрасывал мяч. Мы предупредили всех игроков нападения, чтобы шли за спину Зуеву, когда он борется за мяч, чтобы совершали подборы. Рассчитывали, что в этом случае будем иметь преимущество. Андрей Панюков, к сожалению, играет головой похуже Ильи Зуева. Я даже на установке сказал ребятам, что впереди сыграет Зуев, потому что он наш Вернблум. Так и получилось - Илья забил гол. Мы угадали.

Как убить в себе игрока? Отойти от мяча подальше

- Дмитрий Плетнев на сборах работал с основой и получил массу положительных отзывов. Вы видите его чаще всех - он действительно способен пробиться в главную команду?

- На самом деле я практически не вижу Плетнева. Он тренируется с основой, к нам его спускают довольно редко. За последние два месяца он сыграл за "Зенит-2" дважды - против "Луча-Энергии" и против "Шинника". Если ребята хотят вырасти в хороших профессиональных футболистов, им нужна игровая практика. Постоянно тренироваться невозможно - ни в "Барселоне", ни в "Реале", ни в "Зените". Вот если вы будете постоянно тренироваться и брать интервью у самого себя перед зеркалом, но ни разу в жизни не поговорите с настоящим собеседником, вам это поможет? Конечно, нет! Им постоянные тренировки без игр тоже не помогут. Для этого и должна существовать вторая команда, чтобы люди, которые не получают практику в основе, играли в ФНЛ. В молодежном чемпионате уровень сопротивления другой. Сейчас ходят слухи, что в Италии после непопадания сборной на чемпионат мира хотят возрождать институт вторых команд, которые будут начинать в серии С.

- Анюков в "Зените-2" переквалифицировался во флангового атакующего полузащитника. Правда, что это было его условием при переходе во вторую команду?

- Нет, мы обсуждали это вместе. Саша был готов играть на любой позиции. Мы решили создать конкуренцию впереди. В обороне Анюков сыграет всегда, он там может подменить любого. В атаке его сильные стороны - стартовая скорость, открывания за спину. Мы говорим ребятам: "Учитесь у него". Саша сделал пенальти в игре с "Химками", забил гол "Балтике" в Калининграде. Еще один нюанс - когда он болел, у нас четверка защитников играла без замен. Мы решили не менять ее и после выздоровления Анюкова, чтобы они играли постоянно.

- Александр Анюков стал играющим тренером, и многие сразу начали сравнивать его с вами - ведь вы тоже некоторое время совмещали карьеру футболиста и тренера. Каков он в новой роли?

- Вы правильно сказали: Саша стал играющим тренером, значит, скоро он будет главным тренером "Зенита-2". Все логично. Он обладает огромнейшим опытом. Когда я пришел во вторую команду, тоже толком не знал, что такое тренерская работа. Поступил в Академию тренерского мастерства и первое время вообще не понимал, о чем там идет речь. Провел столько лет в футболе и не понимал. Раньше думал, что тренировать - это просто: свистнул, дал мяч и ребята пошли бегать. Нет, это ежедневный труд. Саша, как и я в то время, пока далек от тренерства. Он играющий тренер с акцентом на слово "игрок". Он показывает ребятам все своим примером и подсказом. Показывает, как нужно относиться к делу. Это его большая заслуга и помощь нам.

- Александр Кержаков рассказал, что ему было не больно убивать в себе игрока, потому что он понимал, чем будет заниматься после окончания карьеры. Вы достаточно долго были играющим тренером, закончили только этой зимой. Было не больно?

- Знаете, все получилось быстро и поэтому легко. Если бы я закончил с футболом и долго ничего не делал, не нашел бы себя на следующем этапе жизни, то было бы больно. Но я был еще игроком, когда мне позвонили и спросили: "Будешь?". Я ответил: "Буду!" И все - пошел в бой. Переживаний не было. Еще раз вспомню Академию тренерского мастерства. К нам на беседу приходил Олег Георгиевич Кононов. Я первым из нашей группы слушателей задал ему вопрос: "Как вы в себе убивали футболиста"? Он ответил, что главным было подальше отойти от мяча. Не участвовать ни в каких упражнениях. Но я немножко себе позволяю участвовать. Сразу после завершения сезона провел тренировку с ребятами. Даже мозоль на пальце натер!

Оказывается, и у нас умеют играть

- "Зенит-2" открывал новый стадион в Нижнем Новгороде. Другие ощущения, когда выходишь на такую арену?

- Конечно, другие! Я потом пересматривал игру в записи и поймал себя на мысли, что матч выглядит совсем по-другому. Гораздо смотрибельнее. Такую картинку уже можно продавать. Старый стадион в Нижнем и новый - это земля и небо. Тем более когда заполнен весь первый ярус. Зрители радуются, кричат. Посмотрите, какие голы стали забивать: что ни удар, то в "девятку". В Калининграде, в Самаре - это красота! Оказывается, и у нас умеют играть. Постройте стадионы - и люди пойдут болеть. И футболисты станут играть по-другому.

- Многие скептически относятся к тому, что команды из низших лиг будут играть на современных стадионах - "Мордовия", "Ротор", "Олимпиец".

- Это стимул областным руководителям продвигать команду в премьер-лигу. Если они выйдут туда - будет огромный плюс. Может, тогда и саму премьер-лигу расширят? И будет у нас, как в Англии, 20 команд в элите.

- Если с новым стадионом "Динамо" все сложится благополучно, то уже в следующем сезоне в премьер-лиге будет 11 команд с современными аренами. Это будет совсем другой чемпионат?

- Естественно! Посмотрите, как приятно смотреть футбол на стадионах "Спартака", ЦСКА, "Локомотива", хоть он уже и старенький по сравнению с другими, "Зенита". Красота! Жаль, что я не успел сыграть на арене "Санкт-Петербург ". Зато прошелся.

- У "Зенита" стадион с крышей. Вам как человеку, который работает в лиге, где возможны матчи в двадцатиградусный мороз, не обидно, что другие новые арены без крыш?

- Постойте! Пока в Петербурге строили стадион с крышей, на нас столько вылилось... "Куда вы деньги деваете?", "Зачем эта крыша?", "Да она у вас не будет открываться!", "Это воровство и коррупция!". Сколько мы слышали таких разговоров про один стадион. А представляете, если бы все были с крышами? Нас бы захлестнула эта волна. Так что одного стадиона с крышей достаточно. Остальные пусть так ухаживают за газоном.

Очень переживали из-за того, что Шатов и Дзюба оказались в других командах

- Вы играли вместе с Сергеем Игнашевичем в сборной. Сейчас ему почти 39 лет и его снова вызывают в национальную команду. Почему за все это время у нас так и не появилось защитников такого же уровня?

- Это не я сказал - это вы сказали. Получается так. Ужасно, что не смогли вырастить смену человеку, которому скоро исполнился 39 лет.

- Так в чем проблема?

- Если бы я знал, у нас было бы столько центральных защитников... Все говорят: "Мы знаем!" Но центральных защитников как не было, так и нет. Думаю, что поколение не то, поля не те, не понимают, что нужно делать. Если бы понимали, то мы бы уже чемпионами мира были. И не один раз.

- Вы один из представителей того поколения, которое добилось самого значительного успеха за всю историю российского футбола. В чем особенность команды, которая завоевала бронзу на Евро-2008?

- Все сошлось: тренер-иностранец, команда на пике формы - старше 30 лет были только я и Семак. Мы оказались "дядьками", а остальным игрокам было по 25-28-29 лет. Самый сок для футболистов! Плюс еще поколение было играющее. Не выполняющее тяжелую изнурительную работу, а именно играющее.

- Нынешняя сборная сможет хотя бы из группы выйти?

- Будем болеть за нее! Выход из группы - это задача-минимум для нашей сборной. А дальше мы будем так переживать за них, что только за счет этих переживаний они дойдут до финала.

- Перед началом сезона Олег Шатов и Артем Дзюба тренировались с "Зенитом-2".

- Мы очень переживали из-за того, что ребята в итоге оказались в других командах и не играли в "Зените". У них было время, возможность и шансы доказать, что они могут выступать за "Зенит". Почему-то они этого не сделали, решили доказывать в других командах. А зимой мы готовили их всего 10 дней - они побегали с нами, и все.

- По Петербургу ходили слухи, что Шатов и Дзюба могут провести в "Зените-2" остаток сезона. Была ли реальная возможность такого исхода?

- А вы как думаете? Конечно же, это нереально. Дзюба и Шатов - игроки сборной России. Как они могут провести остаток сезона перед чемпионатом мира в ФНЛ? Утопия...

- Еще говорили, что Шатов был отправлен к вам набирать форму, а когда он ее набрал, Роберто Манчини все равно не пожелал его возвращать в "Зенит".

- Как можно было набрать форму в начале сборов? Мы только начали закладывать физическую готовность к чемпионату. Бегали в основном. Рано говорить о каком-то наборе формы.

- В составе "Зенита" вы выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Тогда казалось, что впереди еще много таких трофеев, но других трофеев в Европе за прошедшие десять лет команда так и не выиграла. Развитие пошло куда-то не туда или победы в еврокубках - это такое сложное дело, что его нельзя поставить на поток?

- Судя по результатам "Севильи", которая несколько раз подряд выигрывала Лигу Европы, это не так сложно. Но для наших российских команд это почти чудо, как и для советских команд победа в еврокубке была чудом.

- Имя нового главного тренера "Зенита" до сих пор не названо, но есть список из претендентов, и в нем присутствует ваш товарищ Сергей Семак. Это лучшая кандидатура?

- Вы загоняете меня в угол. Честно говоря, я не знаю, какие кандидатуры. Кто остался в "списке трех"? И есть ли там Семак? Никто же не знает, кто в "списке трех". Назовите их имена - будем рассуждать. Конечно, я желаю Сергею возглавить основной "Зенит", но от меня мало что зависит.