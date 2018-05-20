Константин Зырянов: в ФНЛ люди бьются за премии, чтобы прокормить свои семьи

Показать меню
Актуально
Предательство - врожденное свойство российского интеллигента - 11:07 Предательство - врожденное свойство российского интеллигента В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 - 11:14 В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек Евдокия Лучезарнова рассказала о своей книге «Космичность удали российской» - 11:27 Евдокия Лучезарнова рассказала о своей книге «Космичность удали российской» Команда ЦВО победила в конкурсе по полевой выучке сержантов артиллерийских - 11:34 Команда ЦВО победила в конкурсе по полевой выучке сержантов артиллерийских подразделений Сухопутных войск Telegram обратился к военным разработкам для обхода блокировки - 11:34 Telegram обратился к военным разработкам для обхода блокировки Жителям Иркутской области посоветовали запасаться водой из-за разлива нефти - 11:34 Жителям Иркутской области посоветовали запасаться водой из-за разлива нефти Morgan Stanley предсказал России рецессию из-за новых санкций США - 11:35 Morgan Stanley предсказал России рецессию из-за новых санкций США Ослы возили людей уже 4700 лет назад - 11:35 Ослы возили людей уже 4700 лет назад Украинская армия сообщила о взятии под контроль поселка в Донецкой области - 11:35 Украинская армия сообщила о взятии под контроль поселка в Донецкой области Порошенко ввел новые санкции против России - 11:36 Порошенко ввел новые санкции против России СК РФ прекратил уголовное преследование математика Богатова - 11:49 СК РФ прекратил уголовное преследование математика Богатова Юля Салибекова замечает, как быстро растут ее дети - 11:57 Юля Салибекова замечает, как быстро растут ее дети 44-летняя Хайди Клум и 28-летний Том Каулитц дебютировали на ковровой дорожке - 12:06 44-летняя Хайди Клум и 28-летний Том Каулитц дебютировали на ковровой дорожке на гала-вечере amfAR Боевики в Троицком убили ребенка и родителей - 12:07 Боевики в Троицком убили ребенка и родителей Следком РФ возбудил дело против журналистов из США, призывающих «взорвать - 12:20 Следком РФ возбудил дело против журналистов из США, призывающих «взорвать Крымский мост» Игорь Чапурин разработал форму для сотрудников Альфа-Банка - 12:41 Игорь Чапурин разработал форму для сотрудников Альфа-Банка Автор статьи о бомбежке Крымского моста пожаловался на угрозы - 12:55 Автор статьи о бомбежке Крымского моста пожаловался на угрозы
» » Константин Зырянов: в ФНЛ люди бьются за премии, чтобы прокормить свои семьи

Константин Зырянов: в ФНЛ люди бьются за премии, чтобы прокормить свои семьи


Добавлено: 20 май 2018 в 10:21, Категория: Спорт
Константин Зырянов: в ФНЛ люди бьются за премии, чтобы прокормить свои семьи
Один из самых уважаемых игроков того "Зенита", который выиграл Кубок УЕФА в 2008 году, Константин Зырянов в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Яременко поделился впечатлениями от дебюта в роли главного тренера "Зенита-2", рассказал о том, как ему помогает Александр Анюков, и вспомнил, как Олег Шатов и Артем Дзюба тренировались со второй командой в феврале.

Сказал ребятам на установке, что Зуев - наш Вернблум

- У вас за спиной полгода работы в роли главного тренера. Какие впечатления?

- Первую неделю было сложно. Не потому, что нужно было выстраивать отношения с футболистами - их я выстроил, еще когда играл с этими ребятами. Вести с ними беседы, проводить собрания - вот это было для меня в новинку. Все годы, что я был в футболе, только слушал: руководство, тренеров. А тут мне нужно было что-то доносить до футболистов. На первом сборе была притирка, на втором все было уже совсем легко, а в чемпионате еще легче. Будто всю жизнь тренировал (улыбается)!

- Какие эмоции были после самой первой победы в официальном матче - над "Балтикой"?

- Невероятные! Самая первая победа на тренерском поприще. Не только моя - всей нашей команды, всего тренерского штаба. Мы обыграли команду, которая претендовала на выход в премьер-лигу.

- Что было самым сложным за эти полгода? О каких подводных камнях тренерской работы даже не догадывались?

- Я был готов ко всему. Главное разочарование - травмы. Знал, что я не застрахован от травм наших футболистов, но мы действительно недосчитывались некоторых игроков. По ходу чемпионата старался об этом не говорить - изменить что-то было уже невозможно. После завершения сезона скажу: да, мы лишились некоторых важных футболистов, которые на сборах наигрывались в основной состав. Это Сережа Иванов, наш "десятый номер" (центральный атакующий полузащитник - прим. РИА Новости), Кирилл Капленко, который уже принимал участие в матчах за главную команду. Саша Анюков заболел после двух первых матчей и выздоровел только к последним четырем турам. Мы понесли ощутимые потери. Пришлось перестраиваться по ходу. С учетом того, что наши футболисты не всегда стабильно выступают, иногда приходилось гадать: кто выступит сейчас на уровне, кто не подведет, не допустит дурацкую ошибку.

- Похоже на игру в русскую рулетку...

- Не сказал бы. Мы смотрели по тренировочному процессу, кто как работал на этой неделе. Было медобследование в день матча. Анализировали все это и делали вывод, кто будет играть.

- Говорят о том, что ФНЛ - особая лига, которая радикально отличается от премьер-лиги. В чем отличие?

- А посмотрите, кто играл в финале Кубка России: команда ФНЛ и команда, вылетевшая в ФНЛ. Значит, уровень лиги неплохой. На стадии 1/16 финала Кубка клубы из ФНЛ принимают дома команды премьер-лиги. И всем гостям приходится тяжело. Это говорит о том, что на один-два матча команды ФНЛ всегда могут настроиться. Не скажу, что здесь мало футбола, но в этой лиге люди играют за премии - чтобы прокормить семьи. Некоторые стремятся показывать хороший футбол, а некоторые просто бьются. Это не ПФЛ, где еще можно играть в футбол, и не премьер-лига, где тоже дают играть. Здесь нужно биться и проявлять характер.

- По ходу сезона вам задавали вопрос, нет ли соблазна сыграть от обороны, вы отвечали, что "Зениту-2" важно воспитать игроков, которые будут уметь играть в атаке. Неужели, когда команда оказалась на грани вылета, не появилось искушения запереться на своей половине и сыграть на результат?

- Мы последние 13 туров были на грани вылета. Весной начинали с 18-го места - все было катастрофично. В некоторых матчах мы играли от обороны просто потому, что соперник заставлял так играть. Мы не просим ребят только защищаться и не ходить в атаку - игра заставляет, соперник заставляет. В ФНЛ, если уступаешь 0:1, принято выпускать второго-третьего нападающего, чтобы отыграться. Начинаются навесы, борьба, толкотня в штрафной. Выигрывая 1:0, мы обычно выпускали третьего центрального защитника, чтобы легче было защищаться. В последнем матче чемпионата против "Шинника" был соблазн поступить именно так, но мы остались вдесятером, и я решил придержать эту замену. Мы подумали, что соперник загонит нас в штрафную, им легче будет подавать. А наш футболист, которого планировали менять, бегал впереди и наводил суету в защите соперника. В итоге не сделали эту замену и поступили правильно.

- Номинальный центральный защитник Илья Зуев сыграл против "Шинника" на позиции нападающего. Этот от безысходности?

- Точно не от безысходности. Я уже говорил на пресс-конференции: мы посчитали, что в данном матче Зуев в атаке будет полезнее Панюкова. Знали, как Илья умеет перестраиваться: во время некоторых матчей он ходил в атаку на последних минутах, создавал голевые моменты, сбрасывал мяч. Мы предупредили всех игроков нападения, чтобы шли за спину Зуеву, когда он борется за мяч, чтобы совершали подборы. Рассчитывали, что в этом случае будем иметь преимущество. Андрей Панюков, к сожалению, играет головой похуже Ильи Зуева. Я даже на установке сказал ребятам, что впереди сыграет Зуев, потому что он наш Вернблум. Так и получилось - Илья забил гол. Мы угадали.

Как убить в себе игрока? Отойти от мяча подальше

- Дмитрий Плетнев на сборах работал с основой и получил массу положительных отзывов. Вы видите его чаще всех - он действительно способен пробиться в главную команду?

- На самом деле я практически не вижу Плетнева. Он тренируется с основой, к нам его спускают довольно редко. За последние два месяца он сыграл за "Зенит-2" дважды - против "Луча-Энергии" и против "Шинника". Если ребята хотят вырасти в хороших профессиональных футболистов, им нужна игровая практика. Постоянно тренироваться невозможно - ни в "Барселоне", ни в "Реале", ни в "Зените". Вот если вы будете постоянно тренироваться и брать интервью у самого себя перед зеркалом, но ни разу в жизни не поговорите с настоящим собеседником, вам это поможет? Конечно, нет! Им постоянные тренировки без игр тоже не помогут. Для этого и должна существовать вторая команда, чтобы люди, которые не получают практику в основе, играли в ФНЛ. В молодежном чемпионате уровень сопротивления другой. Сейчас ходят слухи, что в Италии после непопадания сборной на чемпионат мира хотят возрождать институт вторых команд, которые будут начинать в серии С.

- Анюков в "Зените-2" переквалифицировался во флангового атакующего полузащитника. Правда, что это было его условием при переходе во вторую команду?

- Нет, мы обсуждали это вместе. Саша был готов играть на любой позиции. Мы решили создать конкуренцию впереди. В обороне Анюков сыграет всегда, он там может подменить любого. В атаке его сильные стороны - стартовая скорость, открывания за спину. Мы говорим ребятам: "Учитесь у него". Саша сделал пенальти в игре с "Химками", забил гол "Балтике" в Калининграде. Еще один нюанс - когда он болел, у нас четверка защитников играла без замен. Мы решили не менять ее и после выздоровления Анюкова, чтобы они играли постоянно.

- Александр Анюков стал играющим тренером, и многие сразу начали сравнивать его с вами - ведь вы тоже некоторое время совмещали карьеру футболиста и тренера. Каков он в новой роли?

- Вы правильно сказали: Саша стал играющим тренером, значит, скоро он будет главным тренером "Зенита-2". Все логично. Он обладает огромнейшим опытом. Когда я пришел во вторую команду, тоже толком не знал, что такое тренерская работа. Поступил в Академию тренерского мастерства и первое время вообще не понимал, о чем там идет речь. Провел столько лет в футболе и не понимал. Раньше думал, что тренировать - это просто: свистнул, дал мяч и ребята пошли бегать. Нет, это ежедневный труд. Саша, как и я в то время, пока далек от тренерства. Он играющий тренер с акцентом на слово "игрок". Он показывает ребятам все своим примером и подсказом. Показывает, как нужно относиться к делу. Это его большая заслуга и помощь нам.

- Александр Кержаков рассказал, что ему было не больно убивать в себе игрока, потому что он понимал, чем будет заниматься после окончания карьеры. Вы достаточно долго были играющим тренером, закончили только этой зимой. Было не больно?

- Знаете, все получилось быстро и поэтому легко. Если бы я закончил с футболом и долго ничего не делал, не нашел бы себя на следующем этапе жизни, то было бы больно. Но я был еще игроком, когда мне позвонили и спросили: "Будешь?". Я ответил: "Буду!" И все - пошел в бой. Переживаний не было. Еще раз вспомню Академию тренерского мастерства. К нам на беседу приходил Олег Георгиевич Кононов. Я первым из нашей группы слушателей задал ему вопрос: "Как вы в себе убивали футболиста"? Он ответил, что главным было подальше отойти от мяча. Не участвовать ни в каких упражнениях. Но я немножко себе позволяю участвовать. Сразу после завершения сезона провел тренировку с ребятами. Даже мозоль на пальце натер!

Оказывается, и у нас умеют играть

- "Зенит-2" открывал новый стадион в Нижнем Новгороде. Другие ощущения, когда выходишь на такую арену?

- Конечно, другие! Я потом пересматривал игру в записи и поймал себя на мысли, что матч выглядит совсем по-другому. Гораздо смотрибельнее. Такую картинку уже можно продавать. Старый стадион в Нижнем и новый - это земля и небо. Тем более когда заполнен весь первый ярус. Зрители радуются, кричат. Посмотрите, какие голы стали забивать: что ни удар, то в "девятку". В Калининграде, в Самаре - это красота! Оказывается, и у нас умеют играть. Постройте стадионы - и люди пойдут болеть. И футболисты станут играть по-другому.

- Многие скептически относятся к тому, что команды из низших лиг будут играть на современных стадионах - "Мордовия", "Ротор", "Олимпиец".

- Это стимул областным руководителям продвигать команду в премьер-лигу. Если они выйдут туда - будет огромный плюс. Может, тогда и саму премьер-лигу расширят? И будет у нас, как в Англии, 20 команд в элите.

- Если с новым стадионом "Динамо" все сложится благополучно, то уже в следующем сезоне в премьер-лиге будет 11 команд с современными аренами. Это будет совсем другой чемпионат?

- Естественно! Посмотрите, как приятно смотреть футбол на стадионах "Спартака", ЦСКА, "Локомотива", хоть он уже и старенький по сравнению с другими, "Зенита". Красота! Жаль, что я не успел сыграть на арене "Санкт-Петербург ". Зато прошелся.

- У "Зенита" стадион с крышей. Вам как человеку, который работает в лиге, где возможны матчи в двадцатиградусный мороз, не обидно, что другие новые арены без крыш?

- Постойте! Пока в Петербурге строили стадион с крышей, на нас столько вылилось... "Куда вы деньги деваете?", "Зачем эта крыша?", "Да она у вас не будет открываться!", "Это воровство и коррупция!". Сколько мы слышали таких разговоров про один стадион. А представляете, если бы все были с крышами? Нас бы захлестнула эта волна. Так что одного стадиона с крышей достаточно. Остальные пусть так ухаживают за газоном.

Очень переживали из-за того, что Шатов и Дзюба оказались в других командах

- Вы играли вместе с Сергеем Игнашевичем в сборной. Сейчас ему почти 39 лет и его снова вызывают в национальную команду. Почему за все это время у нас так и не появилось защитников такого же уровня?

- Это не я сказал - это вы сказали. Получается так. Ужасно, что не смогли вырастить смену человеку, которому скоро исполнился 39 лет.

- Так в чем проблема?

- Если бы я знал, у нас было бы столько центральных защитников... Все говорят: "Мы знаем!" Но центральных защитников как не было, так и нет. Думаю, что поколение не то, поля не те, не понимают, что нужно делать. Если бы понимали, то мы бы уже чемпионами мира были. И не один раз.

- Вы один из представителей того поколения, которое добилось самого значительного успеха за всю историю российского футбола. В чем особенность команды, которая завоевала бронзу на Евро-2008?

- Все сошлось: тренер-иностранец, команда на пике формы - старше 30 лет были только я и Семак. Мы оказались "дядьками", а остальным игрокам было по 25-28-29 лет. Самый сок для футболистов! Плюс еще поколение было играющее. Не выполняющее тяжелую изнурительную работу, а именно играющее.

- Нынешняя сборная сможет хотя бы из группы выйти?

- Будем болеть за нее! Выход из группы - это задача-минимум для нашей сборной. А дальше мы будем так переживать за них, что только за счет этих переживаний они дойдут до финала.

- Перед началом сезона Олег Шатов и Артем Дзюба тренировались с "Зенитом-2".

- Мы очень переживали из-за того, что ребята в итоге оказались в других командах и не играли в "Зените". У них было время, возможность и шансы доказать, что они могут выступать за "Зенит". Почему-то они этого не сделали, решили доказывать в других командах. А зимой мы готовили их всего 10 дней - они побегали с нами, и все.

- По Петербургу ходили слухи, что Шатов и Дзюба могут провести в "Зените-2" остаток сезона. Была ли реальная возможность такого исхода?

- А вы как думаете? Конечно же, это нереально. Дзюба и Шатов - игроки сборной России. Как они могут провести остаток сезона перед чемпионатом мира в ФНЛ? Утопия...

- Еще говорили, что Шатов был отправлен к вам набирать форму, а когда он ее набрал, Роберто Манчини все равно не пожелал его возвращать в "Зенит".

- Как можно было набрать форму в начале сборов? Мы только начали закладывать физическую готовность к чемпионату. Бегали в основном. Рано говорить о каком-то наборе формы.

- В составе "Зенита" вы выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Тогда казалось, что впереди еще много таких трофеев, но других трофеев в Европе за прошедшие десять лет команда так и не выиграла. Развитие пошло куда-то не туда или победы в еврокубках - это такое сложное дело, что его нельзя поставить на поток?

- Судя по результатам "Севильи", которая несколько раз подряд выигрывала Лигу Европы, это не так сложно. Но для наших российских команд это почти чудо, как и для советских команд победа в еврокубке была чудом.

- Имя нового главного тренера "Зенита" до сих пор не названо, но есть список из претендентов, и в нем присутствует ваш товарищ Сергей Семак. Это лучшая кандидатура?

- Вы загоняете меня в угол. Честно говоря, я не знаю, какие кандидатуры. Кто остался в "списке трех"? И есть ли там Семак? Никто же не знает, кто в "списке трех". Назовите их имена - будем рассуждать. Конечно, я желаю Сергею возглавить основной "Зенит", но от меня мало что зависит.


Материалы по теме:

Симонян: Шатов и Дзюба выиграют от того, что ушли в аренду
Кержаков, Анюков и Шатов заявлены за "Зенит-2" для участия в первенстве ФНЛ
Завершивший карьеру Зырянов заявил, что собирался продолжать играть до конца сезона
Константин Зырянов завершил карьеру футболиста и возглавил "Зенит-2"
Добавлено: 20 май 2018 в 10:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Пришельцы без крыльев пролетели быстрее самолета над Чебаркулем

Пришельцы без крыльев пролетели быстрее самолета над Чебаркулем

Порошенко заявил, что 70 процентов украинцев поддерживают вступление в ЕС

Порошенко заявил, что 70 процентов украинцев поддерживают вступление в ЕС

Суворовцы Санкт-Петербурга победили во всероссийском конкурсе, предложив новый дорожный знак

Суворовцы Санкт-Петербурга победили во всероссийском конкурсе, предложив новый дорожный знак

Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма в Конституции Украины

Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма в Конституции Украины

Новости России
еще новости
Россия находится в числе лидеров на глобальном оружейном рынке — Путин

Россия находится в числе лидеров на глобальном оружейном рынке — Путин

Bild: Путин в Сочи показал Меркель, «кто в доме хозяин»

Bild: Путин в Сочи показал Меркель, «кто в доме хозяин»

Отказ двигателя произошел у самолета «Победы» во время полета

Отказ двигателя произошел у самолета «Победы» во время полета

Тысячи людей остались без света в Рязанской и Ивановской областях

Тысячи людей остались без света в Рязанской и Ивановской областях

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: 15 главных моментов

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: 15 главных моментов

Герой дня — епископ на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: гости смущены, пользователи сети в восторге

Герой дня — епископ на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: гости смущены, пользователи сети в восторге

Члены британской королевской семьи на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: фото

Члены британской королевской семьи на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: фото

Марго Овсянникова и Никита Турчин объявили себя парой

Марго Овсянникова и Никита Турчин объявили себя парой

Новости политики
еще новости
Уныние на Западе: «Американский Горбачёв» затеял перестройку в неподходящее время

Уныние на Западе: «Американский Горбачёв» затеял перестройку в неподходящее время

Грибаускайте приехала в Сербию и потребовала испортить отношения с Россией

Грибаускайте приехала в Сербию и потребовала испортить отношения с Россией

Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма в Конституции Украины

Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма в Конституции Украины

Китай впервые показал оскал России: Москва получила тревожный сигнал - СМИ

Китай впервые показал оскал России: Москва получила тревожный сигнал - СМИ

Новости экономики
еще новости
Тревога в Прибалтике: транзит под ударом, у России появился новый «козырь»

Тревога в Прибалтике: транзит под ударом, у России появился новый «козырь»

11 компаний заинтересовались новым маршрутом транспортировки газа в Украину

11 компаний заинтересовались новым маршрутом транспортировки газа в Украину

Газовый фарс дорого обошелся Прибалтике: аномальный дефицит в Латвии вызвал отказ от России

Газовый фарс дорого обошелся Прибалтике: аномальный дефицит в Латвии вызвал отказ от России

Забрать деньги из банка без объяснения в европейских странах невозможно, – Фурса

Забрать деньги из банка без объяснения в европейских странах невозможно, – Фурса

Новости общества
еще новости
На Черноморском флоте прошло учение сил ПВО с использованием беспилотных летательных аппаратов

На Черноморском флоте прошло учение сил ПВО с использованием беспилотных летательных аппаратов

Флотские артисты дали концерты в военных гарнизонах Калининградской области

Флотские артисты дали концерты в военных гарнизонах Калининградской области

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, касающийся ПДД

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, касающийся ПДД

Образ Христа был обнаружен на фотографии, сделанной в церкви

Образ Христа был обнаружен на фотографии, сделанной в церкви

Происшествия
еще новости
Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

«Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

«Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек

В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек

В центре Ростова-на-Дону произошло дерзкое ограбление Сбербанка

В центре Ростова-на-Дону произошло дерзкое ограбление Сбербанка

Новости Украины
еще новости
Эксперты рассказали, как улучшить секс в отношениях

Эксперты рассказали, как улучшить секс в отношениях

Крушение Боинга на Кубе: мстало известно число погибших в авиакатастрофе

Крушение Боинга на Кубе: мстало известно число погибших в авиакатастрофе

«Все проклинают Путина»: экс-боевик «ДНР» сделал неожиданное признание

«Все проклинают Путина»: экс-боевик «ДНР» сделал неожиданное признание

Порошенко назвал свои главные достижения на посту президента

Порошенко назвал свои главные достижения на посту президента

Мировые новости
еще новости
Астрономы обнаружили самые старые звезды во Вселенной

Астрономы обнаружили самые старые звезды во Вселенной

У aмepикaнцa вo pту взopвaлacь элeктpoннaя cигapeтa

У aмepикaнцa вo pту взopвaлacь элeктpoннaя cигapeтa

Украинский режиссер получил награду на престижном кинофестивале

Украинский режиссер получил награду на престижном кинофестивале

Злоумышленник устроил стрельбу в гольф-клубе Дональда Трампа

Злоумышленник устроил стрельбу в гольф-клубе Дональда Трампа




Лента новостей
Разработчики Facebook добавят несколько новых функций в соцсеть - 08:35 Разработчики Facebook добавят несколько новых функций в соцсетьПродвижение ВСУ на Донбассе, бои и большие потери, — сводка с фронтов (ФОТО, ВИДЕО) - 07:56 Продвижение ВСУ на Донбассе, бои и большие потери, — сводка с фронтов (ФОТО, ВИДЕО)"Тампа" нанесла "Вашингтону" третье поражение в полуфинале плей-офф НХЛ - 07:41 Сирия: специальный социальный рынок открыли в городе Дума - 07:07 Сирия: специальный социальный рынок открыли в городе ДумаПенс призвал Ципраса продолжить диалог с Македонией для решения спора о названии страны - 06:07 Пенс призвал Ципраса продолжить диалог с Македонией для решения спора о названии страныВашингтонская операция молдавского олигарха-русофоба: захватить власть любой ценой - 05:00 Вашингтонская операция молдавского олигарха-русофоба: захватить власть любой ценойЗагадочный огненный шар, пролетавший в небе над Британией, устроил безумный танец и распался на две - 04:32 Загадочный огненный шар, пролетавший в небе над Британией, устроил безумный танец и распался на две частиВидеоблогеру на Украине пригрозили штрафом за поездку по Крымскому мосту - 03:35 Видеоблогеру на Украине пригрозили штрафом за поездку по Крымскому мостуГлавный тренер "Челси" Конте заявил, что готов покинуть свой пост ради общего блага - 03:00 Главный тренер Росстандарт утвердил новый ГОСТ, касающийся ПДД - 02:20 Росстандарт утвердил новый ГОСТ, касающийся ПДД«На клоунаду похоже»: В Крыму ответили на зявление Порошенко о Крымском мосте - 02:20 «На клоунаду похоже»: В Крыму ответили на зявление Порошенко о Крымском мостеПорошенко назвал цель строительства газопровода «Северный поток — 2» - 01:56 Порошенко назвал цель строительства газопровода «Северный поток — 2»Крушение Боинга на Кубе: мстало известно число погибших в авиакатастрофе - 01:48 Крушение Боинга на Кубе: мстало известно число погибших в авиакатастрофеРеакция Запада на арест главреда РИА Новости Украина удивительна, — Симоньян - 01:34 Реакция Запада на арест главреда РИА Новости Украина удивительна, — Симоньян
Последние новости
«Ребята злые, будет страшно», — боец батальона «Пятнашка» (ВИДЕО) - 10:59 «Ребята злые, будет страшно», — боец батальона «Пятнашка» (ВИДЕО) В США сравнили возможности Су-57 и F-15 - 10:41 В США сравнили возможности Су-57 и F-15 Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили угрозы КНДР отказаться от диалога - 10:28 Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили угрозы КНДР отказаться от диалога Названы витамины, необходимые во время диеты - 10:26 Названы витамины, необходимые во время диеты Константин Зырянов: в ФНЛ люди бьются за премии, чтобы прокормить свои семьи - 10:21 Константин Зырянов: в ФНЛ люди бьются за премии, чтобы прокормить свои семьи Жюри Каннского фестиваля объявило лауреатов - 09:56 Жюри Каннского фестиваля объявило лауреатов Китай и США договорились предотвратить торговую войну - 09:55 Китай и США договорились предотвратить торговую войну СМИ нашли осведомителя ФБР в предвыборном штабе Трампа - 09:54 СМИ нашли осведомителя ФБР в предвыборном штабе Трампа На Черноморском флоте прошло учение сил ПВО с использованием беспилотных летательных аппаратов - 09:52 На Черноморском флоте прошло учение сил ПВО с использованием беспилотных летательных аппаратов Эксперты рассказали, как улучшить секс в отношениях - 09:21 Эксперты рассказали, как улучшить секс в отношениях Уныние на Западе: «Американский Горбачёв» затеял перестройку в неподходящее время - 09:20 Уныние на Западе: «Американский Горбачёв» затеял перестройку в неподходящее время Флотские артисты дали концерты в военных гарнизонах Калининградской области - 09:07 Флотские артисты дали концерты в военных гарнизонах Калининградской области Гэри Расселл-младший защитил чемпионский титул WBC в бою с Джозефом Диасом - 09:06 Гэри Расселл-младший защитил чемпионский титул WBC в бою с Джозефом Диасом
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"