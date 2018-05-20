Крушение Боинга на Кубе: мстало известно число погибших в авиакатастрофе

Власти Кубы уточнили данные о числе погибших в катастрофе самолета «Боинг-737», разбившегося в пятницу вскоре после взлета в аэропорту Гаваны.

По словам министра транспорта, погибли 110 человек, в том числе шесть граждан Мексики — члены экипажа и еще пять иностранцев. Среди погибших около 20 протестантских священников, которые возвращались в город Ольгин с конференции в кубинской столице.

Всего на борту было 113 человек, три женщины выжили после катастрофы. Они по-прежнему в критическом состоянии.