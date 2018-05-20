Квартирный вопрос. Африканская саванна в гостиной для молодоженов последний выпуск 19 мая. Уже совсем скоро герои программы Анастасия и Иван сыграют свадьбу. Подарком «Квартирного вопроса» молодоженам стала новая гостиная в ярких цветах Амазонии и стая диких обезьян! Дизайнеры вдохновились африканской саванной, черной Луной и водопадом, а дедушкину библиотеку, занимавшую много места в центре комнате, рационально разместили с помощью оригинальных белоснежных шкафов. Известные дизайнеры и декораторы превращают не очень уютные комнаты в стильные и комфортные пространства или просто создают новую жилую среду. Ведущие программы — Оксана Козырева и Татьяна Грамон.
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Квартирный вопрос - Африканская саванна в гостиной для молодоженов (19.05.2018)
Добавлено: 20 май 2018 в 12:21,
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Автор: Анастасия Иванова
Добавлено: 20 май 2018 в 12:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
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