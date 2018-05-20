Квартирный вопрос - Африканская саванна в гостиной для молодоженов (19.05.2018)

Добавлено: 20 май 2018 в 12:21 ,

Квартирный вопрос. Африканская саванна в гостиной для молодоженов последний выпуск 19 мая. Уже совсем скоро герои программы Анастасия и Иван сыграют свадьбу. Подарком «Квартирного вопроса» молодоженам стала новая гостиная в ярких цветах Амазонии и стая диких обезьян! Дизайнеры вдохновились африканской саванной, черной Луной и водопадом, а дедушкину библиотеку, занимавшую много места в центре комнате, рационально разместили с помощью оригинальных белоснежных шкафов. Известные дизайнеры и декораторы превращают не очень уютные комнаты в стильные и комфортные пространства или просто создают новую жилую среду. Ведущие программы — Оксана Козырева и Татьяна Грамон.



