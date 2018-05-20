Лондон отказал Абрамовичу в продлении визы, сообщают СМИ

Британия не продлила визу российскому бизнесмену.

Как сообщает издание The Bell, Роману Абрамовичу не продлили британскую визу. Предыдущая истекла уже более трех недель назад, а новую бизнесмену не выдают, сообщает издание, ссылаясь на свои источники.

Именно поэтому владелец футбольного клуба «Челси» не присутствовал на финальном матче Кубка Англии своей команды против «Манчестер Юнайтед».

От другого источника поступила информация о том, что Лондон не давал официального отказа Абрамовичу в визе, Британия все еще рассматривает документы бизнесмена.

Официальные лица в департаменте правительства Великобритании, отвечающие за контроль над миграцией, отказываются от комментариев по данной ситуации.