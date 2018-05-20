Львовский нардеп возмутилась русской речью одесских полицейских (ВИДЕО)

Нардеп из Львова Анна Гопко возмутилась «хамским тоном» одесских полицейских, регулирующих дорожное движение в Одессе на русском языке.

Об этом народная избранница, родившаяся во Львовской области и приехавшая в Одессу для участия в вышиванковом шествии, написала на своей страничке в социальной сети.

«Новая полиция по-одесски: хамский тон и „какая разница на каком языке”. И это на День Европы в городе!» — негодует депутат.

Именно такую реакцию нардепа вызвали действия полиции, сопровождавшей проезд к стадиону «Черноморец» автобус футбольного клуба «Звезда»: команды очистить перекрёсток и пропустить колонну полицейские отдавали именно на русском.