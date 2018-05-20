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» » Машина с «ВСУшниками» упала в реку, есть жертвы (ФОТО)

Машина с «ВСУшниками» упала в реку, есть жертвы (ФОТО)


Добавлено: 20 май 2018 в 17:09, Категория: Новости на сегодня
Машина с «ВСУшниками» упала в реку, есть жертвы (ФОТО)

ДТП с участием украинских военных произошло сегодня утром, 20 мая в Кировоградской области. Легковой автомобиль Daewoo Nexia потерял управление и упал в реку Бешку на участке между поселками Александрийским (бывш. Димитрово) и Новой Прагой.

Доставать автомобиль из реки пришлось спасателям.

По данным местных СМИ, в машине находилось три человека в военной форме, а инцидент произошёл в 5.40. После падения двое выплыли, а третьего пришлось доставать. Всех троих госпитализировали, один умер в реанимации.

Также сообщается, что двое остальных написали расписки в том, что что не нуждаются в медицинской помощи, и пропали. Сейчас их ищут.

Местные СМИ приводят слова одного из своих источников в экстренных службах, он утверждает, что на рюкзаке одного из военных было выбито «в/ч 2304». Это 17-й отдельный мотопехотный батальон (бывший 17-й батальон территориальной обороны Кировоградской области «Кировоград»).

Другой источник при этом сообщил, что боевики не имеют отношения к 17-му батальону, а все они — из воинской части А1469, которая базируется в Канатово под Кропивницким. Один из них, чей рюкзак, мог служить в 17-м батальоне в зоне боевых действий на Донбассе.


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Добавлено: 20 май 2018 в 17:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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