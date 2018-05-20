Машина с «ВСУшниками» упала в реку, есть жертвы (ФОТО)

ДТП с участием украинских военных произошло сегодня утром, 20 мая в Кировоградской области. Легковой автомобиль Daewoo Nexia потерял управление и упал в реку Бешку на участке между поселками Александрийским (бывш. Димитрово) и Новой Прагой.

Доставать автомобиль из реки пришлось спасателям.

По данным местных СМИ, в машине находилось три человека в военной форме, а инцидент произошёл в 5.40. После падения двое выплыли, а третьего пришлось доставать. Всех троих госпитализировали, один умер в реанимации.

Также сообщается, что двое остальных написали расписки в том, что что не нуждаются в медицинской помощи, и пропали. Сейчас их ищут.

Местные СМИ приводят слова одного из своих источников в экстренных службах, он утверждает, что на рюкзаке одного из военных было выбито «в/ч 2304». Это 17-й отдельный мотопехотный батальон (бывший 17-й батальон территориальной обороны Кировоградской области «Кировоград»).

Другой источник при этом сообщил, что боевики не имеют отношения к 17-му батальону, а все они — из воинской части А1469, которая базируется в Канатово под Кропивницким. Один из них, чей рюкзак, мог служить в 17-м батальоне в зоне боевых действий на Донбассе.