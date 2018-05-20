Медики назвали неожиданные причины высокого давления

Ученые после проведения ряда исследований выяснили мало кому известные причины, способствующие повышению артериального давления.

Медики отметили, что есть несколько причин гипертонической болезни, которые можно назвать необычными и даже несколько странными:

Прием противозачаточных средств. В этих препаратах есть эстроген, которого и так должно быть достаточно в организме женщины. А когда уровень эстрогена повышается, заодно и подскакивает артериальное давление.

Боязнь врачей. Наверное, вы могли замечать, что некоторые люди в довольно взрослом возрасте панически боятся медиков, так вот у них в момент страха как раз и скачет давление, поэтому перед плановым походом к врачу им нужно выпить что-то успокоительное, тогда они перенесут эту встречу более спокойно.

Гормональные нарушения. Повышение уровня некоторых гормонов может вызвать скачок давления, например, одним из таких назвают гормон «альдостерон».

Почечные заболевания. Чтобы проверить, не вызвала ли высокое давление почечная недостаточность, следует сдать анализ мочи. Нередко происходит так, что причина гипертонии кроется как раз в этом недуге.

Сотрясение головного мозга. Причем, из-за него развивается артериальная гипертензия, даже если оно было перенесено много лет назад.