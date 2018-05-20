Медики сообщили, кто входит в группу риска рака легких

Одним из самых частых диагнозов среди онкологических заболеваний считается рак легких.
Как правило, прогнозы онкологов часто являются неутешительными, потому как диагностируется опасный недуг на поздних стадиях, когда рак переходит в форму метастазирования и распространяется на другие органы.
Учеными доказано, что курильщики — это те люди, которые первыми автоматически попадают в группу риска рака легких. Во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что 90% людей с таким диагнозом являются злостными курильщиками, а остальные 10% могут подвергнуть себя опасности, если:
— живут в экологически загрязненных местах;
— работают на предприятиях, где изготавливаются химические вещества;
— имеют наследственный фактор, то есть в роду уже были прецеденты именно с такой же болезнью;
— это мужчины и женщины после 50 лет, особенно курящие;
— болеют хронические заболеваниями легких и бронхов.
Данная разновидность рака тем и опасна, что проявляется не сразу. Единственное, что может насторожить человека, так это общие признаки онкологического заболевания, которые имеют свойство появляться в самом начале — чрезмерная усталость, быстрая утомляемость, снижение аппетита и похудение, апатия.