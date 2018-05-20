Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы на вечеринку после свадьбы

Меган Маркл и принц Гарри

После свадебной церемонии Меган Маркл переоделась и в сопровождении принца Гарри отправилась во Фрогмор-хаус на прием для 200 ближайших друзей и семей. Герцогиня Сасcекская вышла из Виндзорского замка в белом длинном платье Stella McCartney с открытыми плечами, а на безымянном пальце правой руки сияло кольцо с крупным аквамарином, в котором многие узнали украшение принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в 1997 году.

Представитель Кенсингтонского дворца подтвердил, что это и в самом деле то кольцо. Скорее всего, украшение, ранее принадлежавшее принцессе Уэльской, стало свадебным подарком Меган Маркл.

Меган Маркл

Принцесса Диана несколько раз выходила в свет с этим кольцом, в том числе надевала его на благотворительное мероприятие за несколько недель до трагической гибели в августе 1997 года. Напомним, вчера на пальце Меган Маркл появилось и другое кольцо. Она и принц Гарри обменялись обручальными кольцами, изготовленными Cleave and Company.

Принцесса Диана

Меган Маркл и принц Гарри