Мемория. Эдуард Тотлебен

20 мая 1818 года родился военный инженер, генерал Эдуард Тотлебен.

Личное дело

Эдуард Иванович Тотлебен (1818 – 1884) родился в Митаве (современная Елгава в Латвии) в семье купца второй гильдии. Вскоре его семья переехала в Ригу, где он и провел детство.

Интерес к фортификации у Тотлебена проявился еще в детские годы: он изучал укрепления Риги, строил с друзьям на отцовской даче редуты. Видя это, отец решил отправить его учиться в Петербург, в Главное инженерное училище. Поступил туда Эдуард Тотлебен в 1833 году, но в 1836 вынужден был сделать перерыв в обучении из-за болезни сердца. Болезнь не позволила Тотлебену и закончить полный курс в офицерских классах училища. Он некоторое время служил в Рижской инженерной команде и в гренадерском саперном батальоне в Динабурге (современный Даугавпилс), а в 1840 году в чине поручика поступил в саперный батальон в Царском Селе, где его начальником стал известный военный инженер генерал-адъютант Карл Шильдер. Он заметил способности молодого офицера и поручал ему важные задания, самым масштабным из которых стала разработка трубной контрминной системы для борьбы с подземными минными галереями противника.

Некоторое время спустя Тотлебен был направлен в Киев, где руководил экспериментами по созданию подземных контрмин. За успехи был награжден орденами святого Станислава 3-й степени (1842) и святой Анны 3-й степени (1847).

С 1848 года Эдуард Тотлебен в качестве военного инженера участвовал в Кавказской войне. В 1850 году стал адъютантом Карла Шильдера - начальника инженеров действующей армии в Царстве Польском. В 1851 году Тотлебена переводят в гвардию и направляют в Петербург, где он становится начальником инженеров Гвардейского и Гренадерского корпусов.

Во время Крымской войны Эдуард Тотлебен был командирован в дунайскую армию, где снова стал служить под началом Карла Шильдера. Стал траншей-майором – руководителем инженерными работами – при осаде Силистрии. Провел несколько удачных операций. Но из-за угрозы вмешательства в войну Австрии русское командование было вынуждено прекратить осаду и вывести войска.

Тотлебен был направлен в Севастополь, который нужно было срочно готовить к возможно осаде. По его руководством в краткие сроки были сооружены оборонительные линии. В результате англо-франко-турецкие войска не смогли взять город штурмом и были вынуждены перейти к длительной осаде. При обороне Севастополя Тотлебен новаторски применил «пехотные и орудийные ложементы» – систему окопов и траншей. Активно вел подземно-минную войну, не позволяя осаждающим подорвать бастионы. Продолжал руководить строительством новых и ремонтом поврежденных укреплений. В марте 1855 года получил чин генерал-майора. 8 июня был ранен в ногу, но еще два месяца оставался в городе.

После падения Севастополя Тотлебен был произведен в генерал-адъютанты и командирован в Николаев для организации системы обороны города. Разработанный им план городских укреплений позже был признан новым словом в фортификации. В декабре 1855 года отправился в Кронштадт руководить строительством новых укреплений.

После окончания войны Эдуард Тотлебен в течение двух лет изучал военные крепости и организацию инженерного дела во Франции и Германии. После возвращения в Россию стал директором инженерного департамента Военного министерства. Разработал планы и руководил перестройкой по последнему слову военной науки многих крепостей. В 1863 – 1877 годах был товарищем (заместителем) генерального инспектора военных инженеров, фактически руководил инженерными войсками страны. Также был членом Особого совещания, занимавшегося реорганизацией армии по итогам Крымской войны.

В русско-турецкую войну Тотлебен с сентября 1877 года был назначен помощником начальника Западного отряда русских войск. Руководил осадными работами под Плевной. В апреле 1878 года стал главнокомандующим действующей армией.

После войны занимал должности одесского генерал-губернатора (1879 – 1880), затем виленского, ковенского и гродненского генерал-губернатора (1880 – 1882). Из-за ухудшения здоровья был вынужден оставить службу и отправиться на лечение в Германию.

Умер Эдуард Тотлебен 19 июня 1884 года.

Эдуард Иванович Тотлебен Wikimedia Commons

Чем знаменит

Выдающийся военный инженер. В 1870-х разработал план инженерной организации оборонительных рубежей России. Перестроил по последнему слову фортификации крепости в Свеаборге, Динабурге, Кронштадте, Николаеве. Лично руководил инженерными войсками при обороне Севастополя и осаде Плевны. Автор трудов «Записка к проектам вооружения сухопутных крепостей», «О вооружении приморских крепостей» и других.

О чем надо знать

Эдуард Тотлебен сыграл роль в судьбе Федора Достоевского. Они познакомились в 1841 году, когда Достоевский учился в офицерских классах Главного инженерного училища. Тогда Достоевский снимал квартиру на Караванной улице вместе со своим одноклассником Адольфом Тотлебеном, младшим братом Эдуарда Ивановича. Сам Эдуард Тотлебен служил тогда в саперном батальоне в Царском Селе, и, бывая в столице, навещал брата.

Позже, когда Достоевский после каторги был на солдатской службе в Семипалатинске, Эдуард Тотлебен уже был прославленным генералом, героем Севастопольской обороны. Достоевский написал ему 24 марта 1856 года письмо с просьбой содействовать получению им чина прапорщика, что позволило бы Достоевскому выйти в отставку. Тотлебен обратился в штаб генерал-инспектора по инженерной части великого князя Николая Николаевича. Великий князь распорядился «написать представление в форме записки к г-ну военному министру, просить ходатайства о производстве Федора Достоевского в прапорщики в один из полков 2-й армии. Если же это признано будет неудобным, то с чином 14-го класса уволить его для определения к статским делам; в обоих случаях дозволить ему литературные занятия с правом печатания на узаконенных основаниях». Приказ о производстве Достоевского в прапорщики был отдан 1 октября 1856 года.

Прямая речь

По нашему мнению, честь взятия Плевны принадлежит Скобелеву почти наравне с Тотлебеном. Сам Скобелев высоко ценил теоретические познания Тотлебена и его опытность, вынесенную из Севастопольской обороны. Наоборот, Тотлебен не мог не оценить военной гениальности Скобелева, соединенной с огромной начитанностью. По-видимому, эти два человека должны были сойтись, и действительно они дополняли друг друга; но различие натур было слишком велико для взаимной симпатии. Методичный немец, задавшийся целью выморить турок голодом, как сделали его соплеменники с французами во время осады Парижа, отъявленный враг штурмов и всяких смелых атак, и пылкий, страстный, нетерпеливый молодой русский генерал - может ли быть более полный контраст? До битвы нашей гвардии с турками под Горным Дубняком между Скобелевым и Тотлебеном еще господствовало полное согласие. 5 октября Тотлебен писал: «Вчера был у генерала Скобелева и производил с ним в продолжение 6 часов рекогносцировку местности под Плевною». День спустя Скобелев пишет князю Имеретинскому: «Мне известен план Его Высочества (главнокомандующего), и целью всех моих действий будет способствовать исполнению его в том виде, в котором его предначертал генерал-адъютант Тотлебен». Однако чересчур выжидательные действия Тотлебена не могли удовлетворить Скобелева. В одном из писем он называет Тотлебена первостепенным авторитетом, но тут же выражает свое несогласие с ним. Скобелев, в свою очередь, стоит за постепенность и осторожность в действиях, но не доходит до тех крайностей выжидания, к которым способна лишь терпеливая немецкая натура и которые не соответствуют духу русского воина, от генерала до солдата. Он предлагает энергичные меры и иногда изумляет Тотлебена неожиданным устройством траншей или внезапной, смелой атакой. Тотлебен едва успевает запретить ему повторение подобных нападений.

Филиппов М. М. «Михаил Скобелев»

К Адольфу Ивановичу Тотлебену довольно часто приезжал его родной брат Эдуард Иванович, впоследствии знаменитый инженер, защитник Севастополя и герой Плевны, граф Тотлебен. В то же время, как я с ним познакомился, он был незаметным штабс-капитаном, мужчиной лет 30 с лишком. Замечательно, что он, как я тогда слышал, окончив обучение в кондукторских классах главного инженерного училища, по каким-то обстоятельствам не мог поступить в офицерские классы, а был командирован в саперные войска, в каковых и провел службу вплоть до чина генерал-майора. А потому, собственно-то говоря, и с ним случилась та аномалия, что он, сделавшись впоследствии знаменитым и великим инженером, должен был считаться не окончившим курс в инженерной академии.

Достоевский А. М. «Воспоминания»

Мимо проехал шибкой рысью высокий молодой полковник в белой фуражке, с перекинутым через плечо тонким ремнем, на котором болтались длинный круглый футляр и подзорная труба.

– А это анжинер Тотлебев! – сказал Бугай, переиначивая фамилию Тотлебена. – Сказывают: скорый и башка по своей части... Всем стройкам начальник... До его не знали, как приступить, а как приехал с Дуная – закипела работа... Поедет за город, оглядит кругом и тую же минуту: «Здесь, мол, стройте баксион. Здесь батарея. Здесь, мол, насыпай потолще вал»... И так, Маркушка, вокруг города объезжал... А на эти дела Тотлебев, я тебе скажу, собака и глаз... Наскрозь видит...

Станюкович К. М. «Севастопольский мальчик»

Семь фактов об Эдуарде Тотлебене

Эдуард Тотлебен приходился дальним родственником генералу на русской службе Готтлобу фон Тотлебену (1715 – 1773).В 1909 году на Историческом бульваре Севастополя был установлен памятник Тотлебену. Бюст Тотлебена установлен в болгарском городе Плевен.В Болгарии именем Эдуарда Тотлебена названы бульвар в Софии и село Толебен в Плевенской области.В 1880 году Эдуарду Тотлебену был пожалован графский титул и герб с девизом Treu auf Tod und Leben («Верный в смерти и жизни»).У Эдуарда Тотлебена был один сын и 12 дочерей.Среди наград Эдуарда Толебена были золотая шпага с над­пи­сью «За храбрость» (1849), ордена святого Георгия 4-й (1854), 3-й (1855) и 2-й (1877) степеней, святого Александра Невского (1868), Владимира 1-й степени (1874), Андрея Первозванного (1878, алмазные знаки к нему – 1883) и другие.Эдуарду Тотлебену принадлежало имение в литовском городе Кедайняй. Там он разбил парк, построил дворец и минарет, который воспроизводил турецкий минарет в Плевне. Местная легенда объясняла строительство минарета тем, что Тотлебен якобы привез с войны любовницу-турчанку. Минарет сохранился до наших дней, но находится в запущенном состоянии.

Материалы об Эдуарде Тотлебене

Статья об Эдуарде Тотлебене в русской Википедии

Эдуард Тотлебен в проекте «Хронос»

Статья об Эдуарде Тотлебене в Энциклопедическом словаре Брокгаузе и Ефрона