Минфин США подтвердил «паузу» в торговой войне с Китаем

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил телеканалу Fox News, что торговая война с Китаем приостановлена.

Ранее китайские власти заявили о достижении договоренности с Вашингтоном по таможенным пошлинам

Мнучин подтвердил: «Мы откладываем торговую войну. Сейчас мы договорились приостановить введение тарифов, пока пытаемся действовать в этих рамках».

Глава минфина США также отметил, что ожидает значительного увеличения экспорта американской сельскохозяйственной продукции в Китай и удвоения закупок в сфере энергетики в течение последующих трех—пяти лет: «У нас есть конкретные цели, но я не собираюсь их публично раскрывать».