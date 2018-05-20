Молодое пополнение 100 отдельного полка материального обеспечения приведено к военной присяге

22 военнослужащих, призванных на военную службу, приведены к военной присяге в 100 отдельном полку обеспечения. Молодые люди были призваны из Новгородской, Липецкой, Ярославской областей, а также города Санкт-Петербурга.

На присяге присутствовали родители и друзья военнослужащих. Среди почетных гостей торжественное мероприятие посетили начальник отдела военного образования Штаба материально-технического обеспечения ВС РФ полковник Выскребенцев Евгений Михайлович, председатель совета ветеранов штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Ветров Виталий Петрович.

В программе мероприятия прошли показательные выступления мастеров армейского рукопашного боя, продемонстрировавшие приемы с холодным и огнестрельным оружием. Военнослужащие нового пополнения, прошли торжественным маршем и с песней, исполнив старинную русскую песню «Солдатушки бравы ребятушки».

По окончании мероприятия для родителей военнослужащих была организована экскурсия по воинской части, где они ознакомились с современными условиями жизни и быта военнослужащих.