Мосийчук: Мне подарили изданный в России экземпляр «Mein Kampf»

Народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook заявил, что ему подарили изданный в России экземпляр книги «Mein Kampf» Адольфа Гитлера.

«Ни для кого не секрет, что я много читаю самых разных книг. Среди всего прочего читал труды Черчилля, Ленина, Муссолини, Мао, Бисмарка… и вот подарили такое. Особенность этой книги, чтоона издана в Москве в издательстве «Витязь», где, между прочим, изадется «Библиотечка русского патриота». Хотя, какая Россия такие и русские патриоты», — написал Мосийчук.

Ранее Мосийчук назвал «дебилами» украинцев, собирающихся на ЧМ-2018.

Фото: Игорь Мосийчук / Facebook