На Черноморском флоте прошло учение сил ПВО с использованием беспилотных летательных аппаратов

В пунктах базирования кораблей, местах дислокации соединений и воинских частей Черноморского флота (ЧФ) дежурными сменами береговых подразделений и корабельных расчётов постов противовоздушной обороны (ПВО), подразделениями морской авиации проведено совместное учение с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника.

В роли условного воздушного противника выступили беспилотные летательные аппараты из состава подразделений Южного военного округа и ЧФ, дислоцированных в Краснодарском крае и Республике Крым. По сигналу центров управления средства противовоздушной обороны (ПВО) флота были приведены в готовность к применению.

В ходе учения расчёты дежурных смен постов ПВО осуществили обнаружение, классификацию и условное уничтожение целей средствами противовоздушной обороны.

Целью планового мероприятия боевой подготовки стала отработка организации управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования кораблей и местам дислокации сил Черноморского флота.