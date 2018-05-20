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«На клоунаду похоже»: В Крыму ответили на зявление Порошенко о Крымском мосте


Добавлено: 20 май 2018 в 02:20, Категория: Новости на сегодня
«На клоунаду похоже»: В Крыму ответили на зявление Порошенко о Крымском мосте

Председатель комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Госсовета Крыма Владимир Бобков в интервью RT прокомментировал намерение президента Украины Петра Порошенко использовать Крымский мост для связей с Кубанью.

«Вообще, это на клоунаду похоже. Действительно, аргументы у Киева заканчиваются. <…> Сегодня украинское общество, к сожалению, впитывает этот абсурд, но при том, по моему убеждению, на Украине уже информационная среда дает серьезные трещины», — заявил Бобков.

Как подчеркнул чиновник, на Украине существует «огромное количество экономических сложностей».

«Еще больше усугубляется расслоение общества. Те вещи, которые сдерживали людей, в виде „шенгена“ и еще каких-то виртуальных вещей, уходят», — заметил Бобков.

При этом украинские политики стараются отвлечь население от насущных проблем с помощью разговоров о «неисправностях» Крымского моста.

«На уровне серьезных людей, имеющих даже какие-то научные регалии, говорили, что мост не строится. Или, как только будет построен, даст трещину после проезда первой машины. Порошенко старается продолжить эту линию. Но я уверен, что этой агонии уже приходит конец», — считает Бобков.

Как сообщала «Русская Весна», Порошенко заявил, что мост через Керченский пролив понадобится жителям России, чтобы покинуть Крым. При этом украинская сторона, по словам президента, намерена использовать его для связи с Кубанью. Порошенко отметил, что подобное станет возможным после того, как Украина «вернет контроль» над полуостровом.


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Добавлено: 20 май 2018 в 02:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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