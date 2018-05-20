На Красной площади 3 тысячи школьников вступили в пионеры

На Васильевском спуске в Москве прошла торжественная церемония приема в пионеры 3 тысяч школьников из Центрального федерального округа, а также из Донецка И Луганска, сообщает РИА Новости.

Церемония приурочена к 96-й годовщине создания пионерской организации. В ней приняли участие депутаты Государственной думы и Московской областной думы от КПРФ.

Торжественная линейка началась с выноса пионерского знамени. Затем вступающие в ряды пионеров школьники произнесли слова торжественного обещания — поклялись любить и защищать свою Родину, выполнять законы юных пионеров, быть первыми в учебе, работе и общественной жизни.