Настоятель храма в Грозном раскрыл детали нападения боевиков

Настоятель храма Архангела Михаила в Грозном отец Сергий рассказал подробности нападения боевиков, которое было совершено 19 мая, сообщает «Национальная служба новостей».

Напомним, боевики проникли в церковь, чтобы захватить прихожан. В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены. В ходе спецоперации погибли двое полицейских и один прихожанин.

Настоятель храма рассказал, что вооруженные люди прибыли к храму около 15 часов дня, когда служба в церкви подходила к концу, прихожан было 8-10 человек. «Сотрудники полиции, которые нас постоянно охраняют, стояли у входа на территории храма. Одного из них сразу убили и крикнули: "Аллах акбар!" Еще бы 2-3 секунды, и они зашли бы в храм», — рассказал отец Сергий. Прихожане закрыли дверь храма и держали ее, чтобы не пустить боевиков в храм, однако те начали стрелять через дверь, а также попытались забросить через окно гранаты.