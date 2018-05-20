Названы продукты, способные повысить интеллект

Регулярное употребление определенных продуктов способствует улучшению когнитивных функций мозг.

Ученые из Национального института здравоохранения США составили перечень особенно полезных продуктов для ума, и возглавили этот список лесные ягоды. Наиболее эффективным в плане позитивного влияния на когнитивные способности они считают употребление клюквы.

Также ученые выделяют чернику: как великолепный источник флавоноидов эта ягода, по их словам, может использоваться в профилактике возрастных когнитивных нарушений. В проводившихся экспериментах черника доказала свою способность стимулировать активность мозга у пожилых пациентов.

Если же лесных ягод не достать, в рацион можно добавить капусту и свеклу: в них также содержатся микроэлементы, жизненно необходимые для головного мозга, подсказали эксперты. Кроме того, научные работы убедительно демонстрировали, что улучшать мозговую активность могут какао-бобы, гранаты и апельсины.