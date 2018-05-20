Названы витамины, необходимые во время диеты

Диета – это ограниченное применение не только пищи, но и поступающих вместе с едой в организм витаминов. При их недостаточном содержании ухудшается не только здоровье, но и внешний вид. В результате диеты мы получаем не стройного человека, а исхудавшего с болезненным видом.

Ученые назвали необходимые во время диеты витамины. В первую очередь, это витамин А. Он поможет поддержать зрение, здоровое состояние кожи и нервную систему. Кроме того, он делает эластичной мышечную массу.

Также худеющим на диете необходимо принимать витамин Е, который поддержит эндокринную систему и поможет сберечь волосы от выпадения.

Кроме витаминов А и Е во время диеты необходимо получать магний, и также витамины С, D, В.