Немецкий политик назвал антироссийские санкции США частью торговой войны

Депутат бундестага, член Комитета по иностранным делам Юрген Триттин раскритиковал правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель за неспособность защитить немецкие компании от негативного влияния санкций США.

Об этом пишет Lubecker Nachrichten.

Антироссийские ограничительные меры Вашингта негативно отразились на немецких предприятиях — промышленность, ранее получавшая 40 процентов алюминия из РФ, сейчас закупает его в Америке по более высоким ценам.

По словам Триттина, последние санкции США являются элементном торговой войны.

Соединенные Штаты ввели в апреле новые ограничения против Москвы. В черный список попали ряд российских бизнесменов и их компании — в том числе Олег Дерипаска и его алюминиевая компания «Русал».