Незаменимый материал при строительстве

Дачный сезон на пороге. У каждого столько планов, как обновить и улучшить свой участок. Какое строительство вы бы не задумали, строительство дома, парковка для машины, дорога до дачного участка. Вам не обойтись без главного помощника любого строителя - щебня. Щебень не заменимый материал в строительстве. Он используется при заливке фундамента, для упрочнения бетона, и при строительстве дороги без него так же не обойтись.

Щебень бывает разных видов: гранитный, известковый и гравийный. Но на какой бы щебень не понадобился именно вам, встанет главный вопрос: где его купить. Щебень в Липецке можно приобрести на строительных рынках, но для этого придется изрядно поездить. А можно поступить проще, зайти в интернет и купить качественный и не дорогой товар, не выходя из дома. Сразу же решить и вопрос доставки щебня до вашего участка.

Как определить какой именно щебень вам требуется? Одна из важнейших характеристик щебня – это его прочность. Этот параметр характеризуется пределом прочности горной породы вовремя сжатия и дробностью при сжатии его в цилиндрическую форму. Показатели, полученные во время испытаний, показывают сопротивление материала при взаимодействии с транспортными средствами. По прочности определяют пригодность щебня при укладке дорожного полотна и возможность его использования с дорожной техникой. Так же не маловажное свойство щебня — это его морозостойкость. Эта характеристика показывает количество циклов разморозки и повторного замерзания. Так же особенно строго при строительстве уделяют внимание радиоактивности щебня. По радиоактивности щебень делится на два класса опасности. К первому классу относится щебень радиоактивностью менее 370 Бекклей, используется при любом строительстве. Второй класс – свыше 370 Бк. Такой щебень возможно использовать только при строительстве дорог вдали от населенных пунктов. Выбирайте тот, который подойдет именно вам.