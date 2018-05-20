"Новая Ванга" предсказала России несчастливый год и смертельный вирус с Востока

Французской предсказательнице Каедэ Убер, теряющей слух и зрение, всего 12 лет, однако вещи, о которых она говорит, которые предвидит, очень серьезные, поэтому ее зовут "новой Вангой".

В новом предсказании она предвидит несчастливый год для России. Но в то же время, с ее слов, будут и мелкие «приятности», как скорое снятие санкций. Каедэ предсказывает смертельный вирус, который придет с Востока. Произойдет это через 70 лет, и человечество потратит века, прежде чем разработает вакцину от гриппа.

Девочка также предвидит частые теракты в США и ЕС. Она отметила, что наиболее опасными для человечества людьми являются жители Востока, именно из-за них может начаться война. Если они не изменятся, то высшие силы обрушат на них невероятное число природных стихий.

Совсем недавно Каедэ стала гостьей вечернего ток-шоу на Первом канале «Пусть говорят». Там она рассказала, что войны между Россией и США не будет. С ее слов, военные действия все же начнутся в «одной слабой стране», - цитата.

Девочка заявила о «плохих вещах», которые сделают Дональд Трамп и Ким Чен Ын, соответственно лидеры США и КНДР.