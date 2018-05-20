Новобранцы Сивашской бригады управления связи первыми в ЦВО приняли военную присягу

Новобранцы Сивашской Краснознаменной бригады управления связи, призванные весной 2018 года, первыми в Центральном военном округе приняли военную присягу.

Торжественная церемония началась с выноса государственного флага Российской Федерации и боевого знамени соединения. С принятием присяги молодых солдат поздравил командир бригады полковник Евгений Дижёнков. По сложившейся традиции с напутственными словами также выступили представители ветеранских и общественных организаций.

Всего во время весенней призывной кампании, которая началась 1 апреля и продлится до 15 июля, военные комиссариаты Центрального военного округа отправят в войска 50 тыс. призывников.

Новобранцы Сивашской Краснознаменной бригады управления связи, призванные весной 2018 года, первыми в Центральном военном округе приняли военную присягу.

Торжественная церемония началась с выноса государственного флага Российской Федерации и боевого знамени соединения. С принятием присяги молодых солдат поздравил командир бригады полковник Евгений Дижёнков. По сложившейся традиции с напутственными словами также выступили представители ветеранских и общественных организаций.

Всего во время весенней призывной кампании, которая началась 1 апреля и продлится до 15 июля, военные комиссариаты Центрального военного округа отправят в войска 50 тыс. призывников.