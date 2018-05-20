Образ Христа был обнаружен на фотографии, сделанной в церкви

Жительница американского города Фарго, Полетт Осборн, была шокирована, когда увидела, что в пламени огня, зажженного в церковной церемониальной чаше, явственно проступил образ Христа.

Женщина сделала фото в церкви, в момент съемки, по её словам, ничего особенного не происходило. Но через некоторое время, посмотрев на свой снимок, Полетт сначала испытала шок, а потом – настоящий восторг. Дело в том, что языки пламени причудливо сплелись, и очертания напоминали, как показалось американке, образ самого Спасителя.

Женщина показала снимок священникам церкви, где было сделано фото. Они были поражены и заявили, что это добрый знак не только для самой Полетт Осборн, но и всех прихожан.

Однако в соцсетях не все поверили в чудо, некоторые заявили о том, что это – эффект банальной парейдолической иллюзии, когда наш мозг в случайных объектах видит знакомые образы. Но Полетт отстаивает свою точку зрения, утверждая, что она показывала это фото разным людям без каких бы то ни было комментариев, и все увидели образ Христа.