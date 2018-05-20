Огненный котёл в Дамаске: ВКС РФ, танки, артиллерия и спецназ в жестоких боях с ИГИЛ (ВИДЕО)

Сирийские войска при поддержке ВКС России завершают освобождение района Ярмук на юге Дамаска от террористов ИГИЛ*.

Военкор «Русской Весны» запечатлел действия правительственных войск в руинах на окраине столицы САР.

При авиационной поддержке самолётов ВКС России и ВВС Сирии армейцы несколько недель вели широкомасштабное наступление с нескольких направлений.

С севера террористов аиаковал отряд сил национальной обороны «Восток». На западе, объединив усилия, наступали 9-я механизированная дивизия и Республиканская Гвардия. С востоке продвигалась 10-я механизированная дивизия и отряды национальной обороны.

Задачей воинских подразделений было сделать так, чтобы отступающие боевики не смогли затеряться в городской застройке, артиллерия, снайперы и пулемётчики сокращали численность врага заградительным огнем.

Ключевая роль в штурмовой операции была возложена на объединенную группировку 4-й танковой дивизии, 7-й механизированной дивизии, 14-й дивизии специального назначения, на отряды палестинского ополчения Лива Аль-Кудс и группировку Мухсина. Эти подразделения продвигались с юга и вынуждали банды ИГИЛ* оставлять свои позиции и отступать.

Недавно ударный костяк южной группировки смог разрубил силы ИГИЛ в Мухайям-эль-Ярмук пополам, а затем практически полностью был освобождён район Ходжар Аль-Асвад, ресурсы террористов истощены, а управление сильно нарушено.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.