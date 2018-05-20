Оппозиция Македонии отказалась поддержать переименование страны

Лидер националистической партии Македонии ВМПРО-ДПМНЕ — Христиан Мицкоски заявил, что его партия не намерена поддерживать смену названия страны, сообщает Reuters.

Накануне премьер-министр Македонии Зоран Заев по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом допустил переименование Македонии, чтобы государство не путали с греческой провинцией. Наиболее вероятным новым названием страны называли вариант Илинденская Македония.

Греция ранее грозила наложить вето на вступление Македонии в Евросоюз, если спор о названии не будет урегулирован. При этом окончательное решение о названии может принять лишь македонский народ в ходе референдума.