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Оппозиция Македонии отказалась поддержать переименование страны


Добавлено: 20 май 2018 в 19:55, Категория: Новости на сегодня
Оппозиция Македонии отказалась поддержать переименование страны

Лидер националистической партии Македонии ВМПРО-ДПМНЕ — Христиан Мицкоски заявил, что его партия не намерена поддерживать смену названия страны, сообщает Reuters.

Накануне премьер-министр Македонии Зоран Заев по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом допустил переименование Македонии, чтобы государство не путали с греческой провинцией. Наиболее вероятным новым названием страны называли вариант Илинденская Македония.

Греция ранее грозила наложить вето на вступление Македонии в Евросоюз, если спор о названии не будет урегулирован. При этом окончательное решение о названии может принять лишь македонский народ в ходе референдума.


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Добавлено: 20 май 2018 в 19:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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