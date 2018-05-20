Особенности национальной работы - 3 сезон, 12 выпуск, Альбукерке (19.05.2018)

Добавлено: 20 май 2018 в 12:20 ,

Особенности национальной работы 3 сезон 12 серия Альбукерке последний выпуск 19 мая. Андрюха и Олег отправляются в штат Нью-Мексико! Там их ждут новые невероятные и увлекательные приключения! Андрюхе повезло с работой и он попал на фестиваль воздушных шаров. А Олег узнал, как зарабатывать на альпаках. Одна из крупнейших интернет-корпораций мира разработала 3D-экскурсии достопримечательностями украинской столицы. Подняться на самые высокие сооружения столицы, или же спуститься в подземелья теперь можно не выходя из дома. Для этого нужны только очки виртуальной реальности. Наш корреспондент испытал их на себе.



