Пенс призвал Ципраса продолжить диалог с Македонией для решения спора о названии страны

Американский вице-президент Майк Пенс во время беседы с греческим премьером Алексисом Ципрасом заявил, что нужно продолжить вести диалог с Македонией, чтобы решить спор по поводу названия государства.

Напомним: Греция хочет, чтобы соседняя республика изменила название во избежание путаницы с греческой областью. Стороны конфликтуют по этому поводу около трех десятков лет.

Пенс поблагодарил Ципраса за его действия, которые направлены на разрешение конфликта государств.

19 мая македонский премьер Зоран Заев сообщил, что название Илинденская Македония для Скопье и Афин наиболее приемлемо. Еще в январе эту тему поднимали на общенациональном референдуме, но результаты начали появляться только сейчас.