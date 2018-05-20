Первое в мире государство на воде появится через четыре года

Один из самых успешных инвесторов в мире взялся за осуществление уникального социального проекта.

Питер Тиль, американский бизнесмен и инвестор, а также один из основателей Pay намеревается вложить около 50 миллионов долларов в создание первого «водного» государства. Бизнесмен планирует, при поддержке властей Полинезии, создать мини-страну, жители которой будут располагаться на трехстах крупных объектах.

Специалисты из Университета Уорвика, принимающие непосредственное участие над реализацией проекта, подчеркивают, что первое в мире искусственное островное государство будет абсолютно независимым, при этом обзаведется своей цифровой валютой, которая будет носить название — Vayron.

Всего проект предусматривает создание 118 островов, которые будут защищены барьером.

Расположится уникальное островное государство у берегов Таити, сообщает life.