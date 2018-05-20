Песни - 42 выпуск, Отчетный концерт (19.05.2018)

Добавлено: 20 май 2018 в 12:20 ,

Шоу Песни 42 серия. Пятый отчетный концерт последний выпуск 19 мая. Максим Фадеев рассказывает о Глюкозе. Как приятно видеть, что моя Глю вернулась туда, откуда начинала. Мультяшная девочка выросла, но осталась такой же дебоширкой. Конечно, душу не спрячешь и ты для меня всё тот же ребёнок – боевой, уникальный. И мне радостно наблюдать, что ты продолжаешь то, что мы когда-то делали вместе. Я старался и хотел, чтобы наш проект остался в памяти у всех надолго – и вижу, что не зря. Песни на ТНТ — это история, которая не ограничится рамками эфира и не закончится после объявления победителя. Максим Фадеев и ТИМАТИ объединят свои силы и ресурсы, чтобы изменить существующие реалии шоу-бизнеса. Ведущий шоу Павел Воля.



