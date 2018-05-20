Шоу Песни. Лучшие выступления. Концерт последний выпуск 19 мая. Вы увидите самые яркие моменты из концертных выступлений участников проекта. Кто тут говорил, что девчонки не умеют читать рэп? Назима Джанибекова из Казахстана заставит вас поменять свое мнение! Тимати долго держал этот КОЗЫРЬ в рукаве и не случайно. TERRY теперь однозначный фаворит всего этого концерта, для всех тех, кто не успел разглядеть этого парня! TERRY – «Домофон» строго в плейлист. Песни на ТНТ — это история, которая не ограничится рамками эфира и не закончится после объявления победителя. Максим Фадеев и ТИМАТИ объединят свои силы и ресурсы, чтобы изменить существующие реалии шоу-бизнеса. Ведущий шоу Павел Воля.
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Песни - Лучшее. Концерт-спецвыпуск (19.05.2018)
Добавлено: 20 май 2018 в 12:21,
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Автор: Лидия Мартынова
Добавлено: 20 май 2018 в 12:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
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