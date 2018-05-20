Полторы тысячи памятников Ленину снесли на Украине за время декоммунизации

На территории Украины после принятия закона о декоммунизации было уничтожено почти полторы тысячи памятников российскому революционеру Владимиру Ленину, сообщил президент страны Пётр Порошенко. Читайте по теме

Вандализм по закону

«Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи», — приводятся слова главы украинского государства на его официальном сайте. Сообщение цитирует РИА «Новости».

Порошенко также добавил, что за три года декоммунизации были переименованы 52 тысячи площадей и улиц, почти тысяча населённых пунктов.

Комментируя заявление президента Украины, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич обратил внимание, что Порошенко уже не в первый раз хвастается «успехами» декоммунизации.

«Президент Украины Петр Порошенко уже в который раз хвастается успехами так называемой декоммунизации. А что в результате: может, укрепилась украинская государственность или народ стал жить лучше? Нет и ещё раз нет. Перекрасили фасад — и только», — сказал сенатор.

С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

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