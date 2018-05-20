Полутруп и бал сатаны: Алла Пугачёва разочаровала последним концертом

Алла Борисовна Пугачёва уверенно занимает место на вершине отечественной эстрады. И интерес к ней не утихает. Певицу всегда зовут на разные мероприятия, но есть и недовольные этим.

Скандальный блогер Лена Миро жёстко высказалась по поводу очередного концерта Примадонны, который состоялся в Петербурге. Тогда певица выступала в честь своего дня рождения. Среди гостей в зрительном зале находились представители отечественного шоу-бизнеса.

«Бал у Воланда из Мастера и Маргариты. Безумие какое-то, где полутруп развлекает моральных покойников», - поделилась своими впечатлениями по поводу концерта Миро.

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Досталось и остальным знаменитостям. Лена назвала их «падшими». Блогер подчеркнула, что Примадонна обещала уйти со сцены ещё лет 10 назад, но до сих пор продолжает гастроли за гастролями.

Бал Сатаны -- в ЖЖ

Публикация от Лена Миро (@lenamyro) 19 Май 2018 в 5:01 PDT