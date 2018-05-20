Порошенко назвал цель строительства газопровода «Северный поток — 2»

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что цель строительства «Северного потока — 2» якобы состоит в том, чтобы «уничтожить Европу».

Он в очередной раз сказал, что проект не связан с частными и экономическими интересами, а только «служит способом подрыва единства европейских государств», передает Frankfurter Allgemeinе.

Порошенко убежден, что выгоды от проекта основаны на «пустых обещаниях» России, газопровод он называет совершенно ненужным.

В свою очередь глава украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль ранее заявила, что «Северный поток - 2» сделает Германию газовым центром Европы и та наверняка начнет диктовать свою политику.