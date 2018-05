Посольство Украины поздравило принца Гарри и Меган Маркл с женитьбой

Посольство Украины в Великобритании опубликовало в своем микроблоге в Twitter поздравление с женитьбой принца Гарри и Меган Маркл.

«Наши искренние поздравления королевской паре принца Генри Уэльского и госпожи Меган Маркл. Желаем много лет любви и счастья», — сказано в публикации.

We wish a Royal Couple all the best and many years of happiness and love? @KensingtonRoyal #RoyalWedding pic.twitter.com/JAH7H7m0zl

— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 19 мая 2018 г.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл поженились.

Фото: People