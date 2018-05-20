Право знать. Главный редактор Маргарита Симоньян последний выпуск 19 мая. Премьер Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину состав нового правительства. Главная политическая новость дня – стало известно, кто войдет в состав нового правительства. Кандидатов на посты вице-премьеров и министров Владимиру Путину предложил Дмитрий Медведев. Встреча президента и главы правительства состоялась в Сочи. Израиль и США раскритиковали решение Совета по правам человека ООН расследовать гибель десятков палестинцев в столкновениях в Секторе Газа. В регионе продолжаются беспорядки. Владимир Путин и Башар Асад на встрече в Сочи обсудили дальнейшие шаги по обеспечению мирного процесса в Сирии.
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Право знать - Главный редактор Маргарита Симоньян (19.05.2018)
Добавлено: 20 май 2018 в 20:41,
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Автор: Влада Некрасова
Добавлено: 20 май 2018 в 20:41, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
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