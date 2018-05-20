Президентские выборы пройдут в Венесуэле 20 мая

Граждане Венесуэлы 20 мая выберут нового лидера страны и ее курс на шесть лет. В выборах участвуют четыре кандидата, в частности, действующий президент Николас Мадуро Морос.

Его соперники: оппозиционер Энри Фалькон, бывший пастор Хавьер Бертуччи, инженер Рейнальдо Кихада.

Несмотря на упадок экономики Венесуэлы, Мадуро считает, что победит и дал обещание, что с 20 мая Венесуэла начнет развиваться во всех главных направлениях. Однако глава партии «Прогрессивный авангард» Фалькон также уверен в победе. По данным опросов среди населения, именно между ними будет проходить борьба за главный пост страны.

Оппозиция призывала не идти голосовать, но опрос Hinterlaces показывает, что венесуэльцы к этому не прислушались.

Накануне Соединенные Штаты ввели санкции против четырех венесуэльцев и трех организаций, связанных с одним из них.