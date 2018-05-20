Пришельцы вскружили в небе в день королевской свадьбы: замечен странный инопланетный корабль

В Великобритании в день королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась 19 мая, зафиксировано появление НЛО.

Сообщается о новом случае появления инопланетного объекта, причем он был необычной треугольной формы.

В частности, вызов поступил от очевидцев, которые увидели НЛО в ночном небе. Произошло это именно в день королевской свадьбы, но загадочный объект был замечен не в Виндзоре, а в городе Винчестер, который расположен в графстве Гэмпшир.

Видео было принято на изучение британскими уфологами, после чего они вынесут окончательный вердикт по произошедшему.

Существует мнение, что очевидцы спутали НЛО с секретным американским кораблем TR-3B.