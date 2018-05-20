Пришла пора Западу «купить» Россию, названа цена

Запад готов «признать и простить» Россию при соблюдении нескольких условий.

Известный своей любовью к Украине немецкий политолог Андреас Умланд призывает страны Европы приготовиться к уходу президента России Владимира Путина, чтобы впоследствии быть готовыми создать «демократическую и прозападную Россию».

Умланд заявил, что Россия слишком слаба для формирования своей позиции в многополярном мире, поэтому Западу уже сегодня стоит «подсуетиться» и направить РФ на «правильный путь».

Политолог считает, что пришла пора «кинуть кость» России в виде евро-атлантическую систему экономического сотрудничества и военной безопасности, а также предложить членство в «Восточном партнерстве», сообщает РИА.

Если этого будет мало, нужно идти на решительный шаг — предложить России безвиз и не только европейский, но даже с Соединенными Штатами Америки. В качестве «контрольного выстрела» по Москве — нужно включить Россию в НАТО, считает Умланд.

Ради всех этих «благ» Россия должна отказаться от части своих территорий. Политолог не уточнил каких, однако о том, что речь идет прежде всего о Крыме можно догадаться из его близких отношений с руководством Украины. Умланд часто посещает эту страну.

Кроме того, Москва должна отказаться от самостоятельности во внешней политике и забыть про поддержку Донбасса, Сирии, Приднестровья и Южной Осетии.

Запад примет Россию в «свою демократическую семью» после покаяния за «зверства» в Сирии и на Украине, заявил Умланд.