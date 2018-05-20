Привет, Андрей - 26 выпуск, Городок (19.05.2018)

Добавлено: 20 май 2018 в 12:21 ,

Привет, Андрей 26 серия Городок последний выпуск 19 мая. Если бы инопланетяне спросили “Какие вы, россияне?”, можно было бы им смело дать кассету с юмористической программой, и они увидели бы, что мы очень разные – умные и не очень, трезвые и не совсем, добрые и злые, смешные и веселые. Авторы и исполнители всех ролей: Юрий Стоянов и Илья Олейников. Впервые жители Городка встретились со зрителями на телеканале “Россия” весной 1993 года. Бессменными авторами, а также исполнителями ролей всех персонажей, населяющих “Городок”, являются Илья Олейников и Юрий Стоянов. Создатели программы избрали для себя жанр “маленького кино” на телевизионном экране. Знаменитые гости вместе с ведущим обсуждают только хорошие новости, вспоминают самые приятные события и делятся друг с другом исключительно оптимизмом.



