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Продвижение ВСУ на Донбассе, бои и большие потери, — сводка с фронтов (ФОТО, ВИДЕО)


Добавлено: 20 май 2018 в 07:56, Категория: Новости на сегодня
Продвижение ВСУ на Донбассе, бои и большие потери, — сводка с фронтов (ФОТО, ВИДЕО)

Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю (05.05 — 11.05.18).

На минувшей неделе количество обстрелов продолжило снижаться.

Всего за прошедшие недели ВСУ обстреливали ДНР:
21.04 — 27.04 – 231 раз;
28.04 — 04.05 – 165 раз;
05.05 — 11.05 – 148 раз.

Но, к сожалению, не обошлось без потерь, ранено три мирных жителя и погибли двое и ранено трое военнослужащих ВС ДНР. Также погиб один военнослужащий НМ ЛНР.

На позициях 1-й Славянской бригады

Также на этой неделе ВСУ силами до двух взводов заняли поселок Ленинское и примыкающий к нему дачный поселок Чигари.

6 мая на мине подорвалась БМП-2К 24-й ОМБр ВСУ в районе Горловки. В результате потери ВСУ 2 — 200, 2 — 300.

11 мая ВСУ предприняли попытку улучшить свои позиции на Горловском направлении, которая не только не увенчалась успехом, но и усугубила их положение.

ВСУ силами до двух взводов попытались выдвинуться из н. п. Южное в направлении Никитовского района г. Горловка. Целью был захват нескольких позиций, чтобы в дальнейшем беспрепятственно выходить на юго-восточную окраину поселка Чигари.

Однако, огнем подразделений ДНР противник был остановлен и понес большие потери. А после отступили, при этом потеряли одну из своих господствующих высот южнее дачного поселка Чигари. В результате этого боестолкновения ВСУ потеряли 9 — 200-х и 5 — 300-х.

Неудачная попытка наступления ВСУ под Горловкой

ВСУ заняли «серую зону» под Горловкой и обстреливают мирные кварталы

ДНР

Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения.

Разведкой зафиксировано:
— 152-мм буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б» — 12 единиц;
— 152-мм буксируемые гаубицы «Д-20» — 25 единиц;
— 152-мм буксируемые гаубицы «Акация» — 16 единиц;
— 152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б» — 8 единиц;
— 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика» — 17 единиц;
— 100-мм противотанковая пушка «Рапира» — 8 единиц;
— 120-мм буксируемый миномет «Сани» — 18 единиц;
— зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» — 5 единиц;
— танки Т-64 и Т-72 – 7 единиц;
— БМП, БТР, БРДМ – 17 единиц.

Кроме того, в ежедневных отчетах специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отмечается отсутствие на местах хранения вооружения более 150 артиллерийских орудий.

ЛНР

На этой неделе Миссией ОБСЕ зафиксировано отсутствие в местах хранения техники и вооружения ВСУ:

— противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира») – 3 единицы;
— 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 – 5 единиц;
— 120-мм минометов («Молот») – 10 единиц;
— 120-мм минометов (2Б11 «Сани») – 6 единиц;
— 152-мм буксируемых гаубиц (2А65) – 2 единицы.

Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.

05.05.18, суббота

По данным МО ДНР, в субботу ВСУ обстреляли территорию Республики 33 раза.

В результате обстрела н.п. Докучаевск получили повреждения квартиры в многоквартирных домах по улицам Ватутина, 15 и Ленина, 98.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 6 раз.

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06.05.18, воскресенье

По данным МО ДНР, в воскресенье ВСУ обстреляли территорию Республики 16 раз, погиб военнослужащий ВС ДНР, ранение получил житель 1938 г.р.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 8 раз.

Боец «Немец»

Боец «Абдулла»

Боец «Алавата»

Боец «Нагора»

07.05.18, понедельник

По данным МО ДНР, в понедельник ВСУ обстреляли территорию Республики 30 раз.

От обстрелов н. п. Горловка по ул. Коллонтай получило повреждение одно домостроение. В результате обстрелов н.п. Зайцево разрушения получили девять домостроений на улицах Карбышева, Смоленской и Полетаева.

Во время обстрела н. п. Верхнеторецкое по ул. Центральной получили повреждения два домостроения.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.

Спецпроект «Я- не боюсь!». Женщина — военнослужащий. Алла Александрова. Выпуск 42

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08.05.18, вторник

По данным МО ДНР, во вторник ВСУ обстреляли территорию Республики 9 раз.

В результате обстрелов н. п. Горловка получили различные повреждения одиннадцать домостроений и два автомобиля по улицам Седова, Гайдара, Верхняя, Живописная, переулку Клеверный.

Во вторник ВСУ обстреляли ЛНР 8 раз.

Список поврежденных строений

Военнослужащий НМ ЛНР о ситуации на линии боевого соприкосновения

Награждение военнослужащих на линии боевого соприкосновения

Боец «Поляк»

Боец «Артист»

09.05.18, среда

По данным МО ДНР, в среду ВСУ обстреляли территорию Республики 36 раз, ранение получила мирная жительница 1953 г.р.

В среду ВСУ не обстреливали ЛНР.

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10.05.18, четверг

По данным МО ДНР, в четверг ВСУ обстреляли территорию Республики ДНР 13 раз.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.

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Награждение бойцов подразделения «Сомали»

11.05.18, пятница

По данным МО ДНР, в пятницу ВСУ обстреляли территорию Республики 35 раз, погибли двое военнослужащих ВС ДНР, получили ранение два мирных жителя в н.п. Зайцево и н.п. Докучаевск.

В результате обстрелов повреждения получили, в том числе, три домостроения.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 7 раз, погиб один военнослужащий НМ ЛНР.

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Всего за прошедшую неделю

ВСУ обстреляли ДНР 148 раз и выпустили по территории Республики 51 артиллерийский снаряд калибром 122 мм и 152 мм, 5 танковых снарядов и 675 мин калибром 82 мм и 120 мм, не считая вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Погибло двое и ранено трое военнослужащих ВС ДНР, ранения получили трое мирных жителей нашей Республики.

Обстрелу подвергались районы двадцати одного населённого пункта ДНР. Результатом обстрела стали различные повреждения более сорока жилых домов.

Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 35 раз, погиб один военнослужащий НМ ЛНР. Огонь велся из артиллерии 122-мм, минометов 82-мм и 120-мм миномётов, вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберного и стрелкового оружия.

Всего по территории Республики было выпущено более 530 снарядов, мин и гранат. По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов уменьшилось на 4. Причем участилось использование террористами тяжелых артиллерийских орудий и минометов.

Анализ нарушений режима прекращения огня

Всем терпения и здоровья!


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Добавлено: 20 май 2018 в 07:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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